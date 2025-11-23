MOTOCICLISME
Marc assegura que aquest doblet “difícilment es podrà tornar a repetir”. “He perdut anys de carrera professional, però he guanyat sis anys de vida personal”, diu sobre les lesions
Marc i Àlex Márquez van qualificar el doblet aconseguit aquest 2025 com una cosa “històrica”, “única”, una fita que “difícilment es torna a repetir, però ho intentarem”, va destacar el gran de la saga, que va donar molt valor a un èxit compartit amb el seu germà, que ha tingut com a màxim rival al títol, una cosa que, segons assegura, els ha unit molt més. “D’aquest any, amb el que em quedo és que la rivalitat no ens ha separat ni un mil·límetre, al contrari, ens ha unit més que mai.” Marc també va reconèixer que veu el seu germà “com un dels grans rivals per a l’any que ve. L’Àlex pot ser campió el 2026, és capaç de tot, la gent és impacient, però ell justament és dels que van agafant inèrcia i després ja no els pots parar”, va avisar Marc, que va afegir que “estem celebrant el campió i subcampió perquè no hi pot haver dos campions. On és el sostre?, no ho sé”.
Preguntats per la millor lliçó del curs, Àlex va destacar el seu gran aprenentatge en competència amb el seu germà. “De pilots forts sempre n’aprens, però de Marc en especial. Cada carrera és com una masterclass i això és amb el que em quedo de tot l’any. Esportivament he crescut moltíssim i és també gràcies a ell”, va assenyalar, per afegir sobre el seu germà que “no té sostre per aquesta fam que té, guanyarà fins que ell s’ho proposi”.
Marc va reconèixer que el trajecte fins a aquest nou títol ha estat dur i ple de lesions que l’han canviat. “He canviat moltíssim, però sempre ho dic, he perdut anys de carrera professional, però he guanyat sis anys de vida personal”, diu. En aquest sentit, Àlex va explicar que “aquests anys han estat complicats, encara que els anys durs compensen el doble quan les coses van bé”, i va afegir: “Poder tornar i estar els dos en plena forma i disfrutar és una cosa única. Cal gaudir-ne.”
Respecte al seu primer record a Cervera amb les motos, ambdós van destacar el petit traçat que tenien en un polígon de Cervera.
“Ara ja aquestes coses no es poden fer, però abans sí. Ens deixaven un terreny i a la tarda si el meu pare i la meua mare arribaven aviat de treballar ens escapàvem”, va revelar el nou vegades campió del món, que també va llançar un missatge per als joves durant la celebració de la festa a l’escenari. “Si no hi havia bones notes, no hi havia motos el cap de setmana, i si el meu cap està més o menys moblat, la responsabilitat la tenen els meus pares i tots els que m’envoltaven”, va puntualitzar Marc.
La ministra d’Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, no es va voler perdre la festa de celebració dels Márquez, als quals va posar com a referència, en especial el gran de la saga, al qual es va referir com un “exemple de fortalesa, resistència i superació”, i “això s’aconsegueix amb l’esforç individual, però també amb el suport de la família”, va afegir. També va destacar que Marc “és el millor pilot espanyol de la història i un dels nostres millors esportistes, al nivell de Rafa Nadal, Pau Gasol o Aitana Bonmatí”.
Per la seua part, l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, que va ser company d’Àlex al col·legi, es va mostrar emocionat pels èxits dels dos germans: “Com a municipi crec que toca agrair una cosa que és única. Ens considerem avui la capital mundial de l’esport i és gràcies a dos germans. Els felicitem pel campionat i esperem que puguem tenir moltes més recepcions.”Finalment, el conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, va destacar la importància dels “referents” per al conjunt de l’esport català. “Tenir el Marc i l’Àlex al capdavant del món del motor fa que els petits tinguin ganes d’agafar la moto, són vasos comunicants”, va assegurar Álvarez.