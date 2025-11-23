FUTBOL
Duel directe avui entre l'AEM i l'Europa carregat d'urgències
Tots dos equips estan en descens
L’AEM afronta avui (12.30/Lleida En Joc i Lleida TV) un duel directe al Nou Sardenya, en el qual buscarà un triomf anhelat i necessari davant de l’Europa. L’enfrontament agafa ambdós equips catalans en zona de descens, amb l’equip lleidatà tancant la classificació amb sis punts i el conjunt barceloní amb set.
Per això, l’AEM necessita recuperar les bones sensacions anteriors a l’última derrota amb el Tenerife B (1-3) per sumar un bon resultat i no desenganxar-se de la permanència, que ara marca el Cacereño amb 10 punts, després de perdre ahir a Oviedo (2-1), en un altre duel de la zona baixa.
El tècnic interí de l’AEM, Roger Lamesa, es va sincerar al reconèixer que “l’última derrota ens ha dolgut. Ens ha afectat en l’ànim perquè la situació òbviament no és agradable i moltes jugadores porten aquí temps, estimen el club, i és una cosa que li dona una mica més de dramatisme”.
Així, va destacar que “ha estat una setmana de recuperar energies”, encara que va assenyalar que el principal punt de millora és “defensar bé la pilota aturada” –un aspecte que va costar dos gols diumenge passat–, abans d’enfrontar-se a l’Europa “en un derbi català bonic, entre dos clubs que aposten pel femení”.
Sobre l’oponent, que té a les seues files la màxima golejadora de la història de l’AEM, Vanesa Núñez Pixu, va destacar que “arriben en un bon moment, amb victòries importants a casa”, ja que els seus dos únics triomfs han arribat en els dos últim partits al Nou Sardenya, davant de l’Atlètic de Madrid B (3-1) i el Reial Madrid B (3-0).
A més, Lamesa va recordar el duel coper entre els dos equips, que va acabar amb victòria escapulada a la pròrroga (1-3) i que, segons ell, “ha de servir com a aprenentatge, perquè el rival és el mateix i gairebé no va rotar”.
El tècnic va reconèixer que María Lara i Loba seran “seriosos dubtes” per al partit, més enllà de les baixes de llarga durada de Rojas i Laura Fernández, encara que va destacar l’aportació de les jugadores del filial.