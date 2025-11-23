HOQUEI
Gesta a l'Onze de Setembre, després que el Pons Lleida guanyés als penals
Venç al Pas Alcoi i aconsegueix el pas als quarts de final de la WSE Cup, al remuntar el 3-2 de l'anada
El Pons Lleida va aconseguir la gesta. Els lleidatans van vèncer ahir en la tanda de penals el Pas Alcoi (1-0), després del 6-5 del temps reglamentari i la pròrroga, i van aconseguir el pas als quarts de final de la WSE Cup.
Amb el solitari gol de Darío Giménez a la tanda de penals i molta èpica, els lleidatans van aixecar el 3-2 de l’anada i van firmar una gesta inversemblant en un pavelló Onze de Setembre que es va vestir de gala per a l’ocasió.
En el partit, un gol de Gonzalo de penal en el minut 2 va frustrar l’arrancada local (0-1), encara que la gran reacció de l’equip lleidatà amb un gol de Moncusí igualava de nou les forces (1-1). Després de l’empat el Llista va dominar. Fabri va fallar un penal i, al 18, Nico Ojeda va marcar el 2-1 per donar ales als seus.
Tot semblava indicar que el Llista marxaria al descans davant, però Gonzalo va tornar a frustrar els seus plans amb un gol que va establir el 2-2.
A la represa, el Pons Lleida va rebre una gerra d’aigua freda. Gonzalo va convertir el seu hat-trick per col·locar el 2-3. Tanmateix, després de les blaves a Ceschín i Gonzalo, el Llista va empatar gràcies al segon gol de Moncusí (3-3) que tornava a donar vida als d’Edu Amat. Poc va durar l’alegria, ja que un minut més tard Ceschín va anotar el 3-4.
El xoc s’encaminava al seu desenllaç i tot semblava perdut per a un Llista que buscava un miracle i el va trobar. En el minut 20, Moncusí va empatar (4-4) i a falta de 3 minuts Darío va marcar el 5-4 per forçar la pròrroga. Es desencadenava el deliri a l’Onze de Setembre.
En el temps extra, Gonzalo va tornar a complicar la vida als locals amb un gol en el minut 3 de la segona part (5-5). Però, tan sols 40 segons després, Jordi Badia va anotar el 6-5 que enviava el partit a uns dramàtics penals. Allà, Bosch va aturar set llançaments perquè Darío anotés el gol guanyador en el setzè llançament i donés el pas als quarts de final de la seua competició fetitxe, on s’enfrontaran a l’AD Sanjoanense portuguès.