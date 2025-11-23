L'AEM cau per la mínima davant l'Europa i segueix cuer (1-0)
El conjunt lleidatà no ha pogut remuntar el gol d'Ari Márquez a l'inici de la segona part i continuen últimes a quatre punts de la salvació.
L'AEM ha patit una nova derrota en lliga i ha perdut per 1-0 contra l'Europa en un derbi clau per la salvació al Nou Sardenya. El conjunt lleidatà, que arribava al matx necessitat de punts, no ha pogut superar un rival directe en la lluita per evitar el descens i continua com a cuer de la categoria a quatre punts de la salvació.
El partit ha estat marcat pel domini inicial de l'equip local a la primera meitat, amb diverses ocasions que han posat a prova la portera de l'AEM, Lucía Alba, que ha estat una de les figures destacades del matx amb nombroses intervencions decisives. Als 14 minuts, l'Europa ha estat a punt d'avançar-se després d'un mà a mà que Alba ha aturat i el posterior remat al travesser de Pixu amb la porteria buida.
Per la seva banda, les lleidatanes també han tingut les seves oportunitats a la primera part. Paula Ransanz ha protagonitzat la primera arribada perillosa al minut 22, mentre que al 29 Noe ha estat a punt de sorprendre amb un remat que ha marxat per poc a porteria buida després de recuperar una pilota davant la sortida de la portera local.
El gol decisiu ha arribat a la represa
Després del descans, l'Europa ha aconseguit materialitzar el seu domini al minut 51 amb un gol d'Ari Márquez de cap dins l'àrea que ha suposat l'1-0 definitiu. Aquest tant ha esperonat les lleidatanes, que han millorat el seu joc i han generat dues clares oportunitats per empatar el partit.
Al minut 61, Cintia Hormigo ha disposat d'una ocasió immillorable després d'una recuperació de Paula Ransanz, però ha rematat fora estant sola davant la portera. Només un minut després, Noe ha provat sort amb un xut que Janet, la portera local, ha aconseguit aturar amb el cos evitant l'empat de l'AEM.
La reacció no obté recompensa
Els canvis introduïts per Roger Lamesa, amb l'entrada de Loba, Evelyn i Nora al minut 68, i posteriorment d'Abril Francés i Carlota Acín, no han aconseguit capgirar el marcador. El conjunt lleidatà ha intentat pressionar a la recerca de l'empat, però s'ha trobat amb un Europa ben posicionat que ha sabut defensar el seu avantatge.
Lucía Alba ha seguit exhibint un bon nivell sota pals evitant que l'Europa ampliés la diferència, especialment al minut 87 amb una bona estirada davant un xut d'Ainhoa després d'un contraatac, i al 93 aturant una falta directa llançada per l'autora del gol, Ari Márquez.
Amb aquesta derrota, l'AEM continua com a cuer de la Primera RFEF Femenina i veu com s'allunya encara més de les posicions de permanència, situant-se a quatre punts de la salvació quan ja s'ha superat el primer terç de la competició de la temporada.