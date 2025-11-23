FUTBOL
El Lleida i el Mollerussa disputen avui partits de la Lliga
Després de mesurar-se a la Copa Catalunya, juguen contra el Cornellà i l'Escala, respectivament
Després d’enfrontar-se dimecres a la Copa Catalunya, Lleida i Mollerussa tornen avui a la competició de Lliga, amb sengles duels davant de rivals de play-off, amb la necessitat de retrobar-se amb la victòria per atansar-se a la permanència.
El conjunt de Jordi Cortés, que va sortir victoriós dimecres (2-3) però segueix cuer amb 6 punts, rep al Camp d’Esports el segon classificat, el Cornellà, (17.00) després de caure diumenge passat davant del líder Badalona (2-0) en un partit en el qual es va mostrar competitiu.
Per la seua part, el Mollerussa visita l’Escala, empatat a 21 punts amb el mateix Cornellà i en tercera plaça. L’equip del Pla d’Urgell és el primer equip en descens, a tres punts de la permanència.