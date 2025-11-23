Un Lleida valent només treu un punt davant el Cornellà (1-1)
Els blaus mereixen més en un partit intens i ple d’ocasions, però només sumen un punt al Camp d’Esports.
El Lleida ha ofert una de les seues versions més competitives davant el Cornellà, amb moments de domini, un golàs de Pau Russo i oportunitats per decantar el matx. Tot i això, la falta d’encert i un final carregat de polèmica han impedit que els de la Terra Ferma aconseguissin un triomf que hauria estat merescut.
El partit ha iniciat amb una pressió molt intensa del Lleida i amb una gran combinació entre Russo i Sempé que ha acabat amb un xut del cambrilenc aturat per Miño. A mesura que ha avançat el temps, el Cornellà ha anat recuperant la pilota i gaudint del domini de la possessió. A partir dels 20 minuts de joc el conjunt del Llobregat ha disposat de les ocasions i els serveis de cantonada. L’última jugada del partit ha vingut amb polèmica, ja que Miño ha aturat una rematada de Rusi aparentment sobre la línia i, al mig del camp, Sempé s’ha emportat un cop de mà que ha fet saltar ambdues banquetes al terreny de joc.
La segona meitat ha començat amb un golàs de Pau Russo només sortir de vestidors (1-0). El Cornellà ha fet una passada endavant, però el mateix Russo ha estat qui ha continuat il·luminant l’atac lleidatà. Al minut 71, un contraatac liderat per l’ex del Reus, ha acabat amb Marc Alegre perdonant el que podria haver estat el segon gol dels blaus. Poc ha durat l’alegria als de Jordi Cortés, ja que Aliaga ha posat una pilota amb música que ha entrat per l’escaire. Encara els de la Terra Ferma han disposat d’una ocasió al final del partit amb un pal d’Òscar Rubio i una aturada de Miño al xut de Guido.
El Lleida, que n'ha merescut més, només treu un punt del Camp d’Esports i segueix al pou de la Tercera Federació i viatjarà a Terrassa després de l’aturada per mesurar-se contra el San Cristóbal.