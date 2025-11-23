El Mollerussa cau lluny de casa, davant L'Escala i segueix sense aixecar cap (3-1)
Els del Pla d’Urgell reaccionen tard després d’un inici igualat i un tram final marcat per l’expulsió de Franki
El Mollerussa no ha pogut puntuar en la seva visita a L’Escala i continua immers en les posicions de descens després de perdre per 3 a 1. Tot i una primera part equilibrada i amb poques ocasions, els locals han colpejat amb dos gols seguits a la represa. L’equip del Pla d’Urgell ha retallat distàncies de penal, però l’expulsió de Franki i el tercer gol de Youssef han frustrat qualsevol opció de remuntada.
El partit ha iniciat sense un clar dominador i amb unes defenses ben plantades que no han permès als dos equips crear ocasions. La primera ocasió del Mollerussa ha arribat al minut 25 amb un xut potent de Roger Coll. Al minut 31, una falta lateral de L’Escala ha obligat Batalla a actuar com un porter de futbol sala i, posteriorment, Rocky l’ha hagut de treure sota la línia. Amb aquest empat a res ha acabat la primera meitat.
La segona part ha començat amb un atac constant de L’Escala i el Mollerussa s’ha hagut de defensar amb diverses intervencions dels centrals i del porter Batalla. Al minut 63, després d’una sèrie d’imprecisions a l’àrea dels del Pla d’Urgell ha permès al davanter rival Youssef anotar el primer gol del partit (1-0). Instants després, Adrián Expósito ha aprofitat una sortida de Batalla per anotar una gran vaselina (2-0).
Al minut 71, Rocky ha provocat un penal per mans a favor del Mollerussa que Alpha ha transformat (2-1). El partit, però, se li ha posat costa amunt amb l’expulsió de Franki a vuit minuts pel final. Això ha produït que Youssef hagi pogut anotar un gol més instant abans d’acabar el partit (3-1).
Amb aquesta derrota, el Mollerussa segueix en posicions de descens i la setmana vinent tornarà al Municipal per jugar contra el Vilanova.