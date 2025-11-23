Pepito Esteve, el ‘presi’ somniador
La seua inesperada mort va impedir que prosperessin projectes com la Ciutat Esportiva. Les oficines al Camp d’Esports, nous vestidors i... un bingo
Pepito Esteve Roure (1918-1979) anava camí de ser un dels grans presidents de la UE Lleida, però la seua prematura mort als 61 anys, víctima d’un infart, va impedir que pogués portar a terme els seus projectes de futur per a un club que pretenia col·locar al mapa futbolístic espanyol. Pepito Esteve, empresari en el món de l’automoció, va arribar a la presidència ja iniciada la temporada 76-77 substituint Luis Nadal. Amb prou feines sense temps per assentar-se, va viure l’ascens a l’acabada de crear Segona B, després d’una reestructuració dels grups de Tercera i després d’un partit a El Collao d’Ontinyent (0-0) en el qual l’empat els permetia ambdós disfrutar de l’ascens. Per a la següent temporada, la seua mà va començar a notar-se: va traslladar les oficines de la plaça Sant Francesc al Camp d’Esports; va estrenar bons vestidors portant-los des de les llotges del Gol Nord als de Tribuna, sauna inclosa, cosa que també va provocar un nou accés al camp dels jugadors i àrbitres; va col·locar les preceptives tanques al perímetre del camp que va afectar de ple, com a tot el futbol espanyol; va normalitzar el nom del club (vegeu el desglossament) i el va immortalitzar amb un escut de forja, realitzat pel mestre Antonio Guerra i que encara llueix a la tribuna, malgrat el nyap dels germans Esteve col·locant el pegat de “Lleida Esportiu”, tapant l’original de la UE Lleida. Fins i tot va obrir un bingo al Shopping Center Ronda com a font d’ingressos per al club. També va instaurar els dinars de feina amb els mitjans de comunicació, amb caràcter mensual, a la mateixa gespa del Camp d’Esports per intercanviar impressions... però, sobretot, el seu gran objectiu era crear una Ciutat Esportiva. Va aconseguir uns terrenys a la carretera de Saragossa. Quaranta hectàrees amb camp amb grades per al filial i el futbol base i un altre d’entrenament per al primer equip, piscina, pistes de tenis, restaurant i local social per als socis. La seua mort el 1979 ho va deixar tot a mig fer.
Encara que a nivell de carrer, el Lleida sempre havia estat el Lleida, als mitjans de comunicació i a la Federació seguia esmentat com Unión Deportiva Lérida fins que, finalitzada la temporada 77-78, Pepito Esteve va convocar una assemblea de socis.
En aquesta, a més de rendir comptes de l’exercici que acabava d’acabar i presentar el pressupost del següent, va incloure, en el punt C de l’ordre del dia, la sol·licitud a les autoritats esportives pertinents del canvi de nom de l’entitat, aprofitant que uns dies abans el Congrés dels Diputats havia donat llum verda a la cooficialitat d’idiomes. Així, per 167 vots a favor amb 154 en contra, l’assemblea del 12 de juliol del 1978 va aprovar la proposta. Acabava de nàixer la Unió Esportiva Lleida.