VOLEIBOL
El Rodi Balàfia encaixa una dolorosa derrota a la pista de L’Illa Grau
El Rodi Balàfia Vòlei va encaixar ahir una dolorosa derrota a la pista de L’Illa Grau de Castelló (3-1), en un partit en el qual va merèixer un millor resultat i va estar a punt de forçar el cinquè, però on va acabar derrotat. Els dos primers parcials van caure del costat local pel mateix resultat, 25-20 i 25-20.
Va reaccionar l’equip de Sergi Mirada en el tercer set, que va fer seu a base de punt d’honor, per imposar-se per 24-26. També va ser molt igualat el quart set, però aquest va acabar caient del costat de l’equip castellonenc per 27-25, tancant així el partit.
Després del matx, l’entrenador del Rodi Balàfia Vòlei reconeixia que “ha estat una derrota molt dolorosa, perquè encara que hem venut molt cara la pell, al final hem patit una derrota que fa que ens en anem fastiguejats”, va explicar.
Va afegir que “després d’haver perdut els dos primers sets, hem fet canvis en el tercer i ens han funcionat bé, però en el quart han imposat el seu servei i encara que insisteixo que hem plantat cara les sensacions amb què ens en anem són dures”.
Així mateix, Mirada va dir que ara arriba una part del calendari decisiva, ja que “els tres pròxims partits són davant de rivals directes i aquí ens ho jugarem tot”. Dissabte rebran el Vinaròs, que és penúltim.