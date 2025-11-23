FUTBOL
Sense resposta
L’Atlètic Lleida suma una nova derrota de lliga al perdre per la mínima davant del València Mestalla i seguirà una setmana més en zona de descens. Els de Gabri van mostrar molt poca capacitat ofensiva per neutralitzar el gol inicial del filial valencianista. Gabri García. El tècnic no només va reconèixer la derrota sinó que va afegir que “el resultat hauria pogut ser més voluminós”
L’Atlètic Lleida continua sense veure la llum i ahir va tornar a perdre. Va ser per la mínima davant del filial del València (1-0) en un partit amb una imatge molt pobra dels de Gabri, que, després d’inaugurar la jornada, seguirà en zona de descens. Per acabar-ho d’adobar, el València Mestalla, que arribava com a penúltim classificat sense haver guanyat a casa, empata ara amb els lleidatans a onze punts. I això que el resultat va ser al contrari del que prometia el duel. Un matx obert a causa de la facilitat amb què ambdós equips concedeixen ocasions. A més, els deu primers minuts van deixar la majoria d’accions destacades.
En el minut 4, el veloç extrem Otorbi es va plantar sol davant de Pau Torres però el nigerià amb prou feines va tocar la pilota quan volia creuar el tret. En la següent jugada, Boris va tenir la més clara amb un xut dins de l’àrea que va sortir fregant la creueta. Sense temps per lamentar-se, en el minut 7, va arribar el gol valencianista arran d’una combinació entre Marcos Navarro i Marc Jurado. L’extrem català va rebre al punt de penal i va definir magistralment amb l’exterior (1-0).
A partir del gol inaugural, el partit va baixar les pulsacions i només tornaven a pujar amb les pilotes llargues a Otorbi, un constant maldecap per a la defensa blau marí.
Paral·lelament, els de Gabri ni tan sols arribaven a l’àrea rival, perdent moltes pilotes al centre del camp.
Just abans del descans, el conjunt dirigit per Miguel Ángel Angulo va apretar en atac i Mario González va fallar sense porter una passada de la mort d’Otorbi. Ja en el temps d’afegit, Jurado va rebre una altra bona passada d’Otorbi que el va deixar sol davant de Pau però aquest es va estirar a la perfecció per evitar el segon gol. L’Atlètic Lleida s’havia salvat en el tram final d’un primer temps molt insuls per part lleidatana.
És per això que al segon temps Gabri va canviar els dos interiors –Asier i Nil Sauret– per introduir Joanet i Giovanni. Amb la idea de baixar Moró al mig camp per guanyar pilotes dividides, encara que la dinàmica va ser la mateixa que la del primer temps.
Malgrat el poc ritme, en el 66, Joanet hauria pogut crear les poques idees en atac amb una volea des de la frontal, però el porter Vicent Abril va treure una gran mà a l’escaire. Després de l’avís, només va ser el València Mestalla qui podria haver fet algun gol més, sobretot a partir del 90 amb el xoc ja trencat. Primer va ser Mario Domínguez qui es va plantar sol davant de Pau. El porter va estar molt encertat al parar-li el primer tret a sota, però encara més meritòria va ser la segona mà des de terra.
Sense esperances per al possible empat, una altra jugada de descontrol defensiu va deixar sol l’extrem Víctor Fernández, que va disparar fora amb Pau Torres ja vençut. Sense capacitat per a la reacció lleidatana, es va tancar un partit en què l’Atlètic Lleida es va mostrar fràgil en defensa i sense encert en atac.
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri García, es va mostrar molt descontent amb l’actuació de l’equip i va explicar que “els primers 45 minuts han estat molt dolents, de tot l’equip en general, tant en atac com en defensa. A la segona part hem intentat coses però sense trobar solucions”.
A l’entrenador no li va importar reconèixer que “hem merescut perdre perquè no hem estat bé en cap faceta del joc”, i va afegir que “fins i tot el resultat, per a ells, queda molt curt pel que s’ha vist al camp”. Gabri va destacar que “no entenc gaire la resposta de l’equip avui ja que veníem d’una victòria i d’una bona setmana”. A més, va explicar que “ens ha faltat molt joc individual, no hem guanyat duels i hem generat poques ocasions”.
Malgrat mostrar el seu descontentament amb l’actuació dels seus jugadors, el tècnic de Sallent també va assumir part de la culpa de la derrota del seu equip ahir. “Els jugadors han de prendre consciència del partit que han fet perquè hem fallat en tots els aspectes, per això també hem de fer autocrítica des del cos tècnic i saber per què avui han fallat coses”, va sincerar-se l’entrenador.
D’altra banda, Gabri va acabar dient que “un parell de suplents revulsius ens haurien anat molt bé”. “A veure si en els propers dies podem recuperar algun jugador dels que tenim tocats perquè a la segona part s’han trobat a faltar menys jugadors de perfil ofensiu”, va concloure.