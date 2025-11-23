BÀSQUET
Tarda de malson al Barris
L’Hiopos encaixa la pitjor derrota de la seua història a casa contra un UCAM que es va exhibir. Va ser incapaç de reaccionar a l’allau de triples del rival (22)
L’Hiopos Lleida va viure ahir una de les seues pitjors tardes al Barris Nord, font inesgotable d’alegries els últims anys però que ahir només va poder contemplar impertèrrit la caiguda dels seus davant d’un UCAM Múrcia que es va exhibir i va protagonitzar no només la pitjor derrota a casa dels de Gerard Encuentra des de la tornada a l’ACB (71-107), sinó en tota la història del club. Amb 22 triples anotats, amb més d’un 50% de percentatge en tirs de camp i una actuació impressionant de Dylan Ennis (30 punts i 8 triples), acompanyat de Forrest (16), Radebaugh (15) i DeJulius (15), el conjunt de Sito Alonso va castigar sense miraments un Hiopos timorat i que es va fer cada vegada més petit després d’un mal primer quart (18-31). A partir de llavors, els lleidatans van remar sense rumb, sense idees en atac, incapaços de parar un rival que semblava multiplicar-se en el perímetre i sense ningú a qui aferrar-se per tancar una ferida que no va parar de sagnar fins que es van completar els 40 minuts.
Malgrat haver passat set dies, els primers minuts van ser una continuació de l’últim quart a Manresa: un Hiopos Lleida desubicat i un rival endolladíssim que va obrir el xoc amb un parcial de 0-8. Va haver d’entrar Diagne des de la banqueta per inaugurar el marcador lleidatà (2-8), però DeJulius i Ennis van posar alt el llistó i, amb cinc de set en triples en els primers cinc minuts, van obligar a un primer temps mort d’Encuentra amb 6-19. El partit ja estava costa amunt i Encuentra va canviar tota la rotació excepte Millán Jiménez, el més endollat de l’Hiopos amb cinc punts (9-19). Els lleidatans van retallar distàncies fins al 15-21 amb bones defenses, però la qualitat murciana i la seua continuada allau de triples, també amb la segona unitat (7/11 en el primer quart), van establir un 18-31 als deu minuts de joc, que va ser fins i tot més amb el 16-31.
L’Hiopos Lleida es va activar en defensa en l’inici del segon quart. En la primera meitat del segon parcial només va permetre quatre punts al rival, però no va retallar distàncies, perquè va aconseguir els mateixos a la cistella contrària (22-35). El conjunt lleidatà es va anar enfangant en els atacs, en què gairebé sempre provava de finalitzar a la pintura, quasi sempre sense èxit, fallant cistelles molt franques, sense saber llegir l’inexplicable criteri arbitral en els contactes sota la cistella i sense confiança per tirar de tres.
A l’altre costat, van tornar els ariets i en cinc minuts van resoldre el duel a base de triples. Si en el primer quart van ser set, en el segon en van caure cinc en vuit intents. Amb dos d’Ennis i un de Nakic, l’UCAM Múrcia va ampliar la distància fins a 19 punts (25-44). Paulí va provar de reaccionar replicant des de la llarga distància (28-44), però res més lluny de la realitat. L’equip murcià volava sobre la pista i l’Hiopos Lleida cavava una tomba cada vegada més profunda que també apuntalava el trio arbitral amb decisions molt protestades. Cada cistella de l’equip lleidatà semblava un miracle –va acabar el segon quart amb un 19% en tirs de dos i un 20% de tres–, mentre que el conjunt murcià anotava cada vegada que es plantava a la línia de tres i d’un 28-44 que ja era dolorós es va passar a un 30-54 al descans, deixant sobre la lona un Hiopos Lleida desdibuixat de cap a peus.
La reacció semblava impossible. I així es va demostrar. Bàsicament, perquè res va canviar a la segona meitat. L’Hiopos Lleida continuava decidit a atacar el cèrcol amb els seus jugadors exteriors, amb el mateix èxit que abans: cap. Ningú va aparèixer per ni tan sols inquietar amb una mínima ratxa, més enllà dels nou punts de Batemon, que es va estrenar en anotació. En canvi, Ennis va continuar facturant, assolint els 19 punts, i Radebaugh, amb 15, es va unir definitivament a la festa i Forrest, de tres, va tancar un parcial de 0-8 que va col·locar el 43-71 abans fins i tot que l’Hiopos Lleida hagués intentat un triple.
La distància de 31 punts ja era enorme, fins i tot va arribar a ser de 33 (46-79) abans d’assolir uns últims deu minuts que només volien jugar els murcians, amb 48-79 en el marcador. La festa dels de Sito Alonso va seguir i un 0-6 de sortida, sumat a un triple de Forrest després de la primera cistella lleidatana, va posar encara més sal a la ferida i va distanciar els murcians a 38 punts (50-88). Un parcial de 8-0 per als lleidatans va ser només maquillatge en el marcador (58-88), perquè quan l’UCAM Múrcia va tornar a trepitjar l’accelerador el càstig va tornar a ser terrible. Ennis va reaparèixer per completar la seua històrica actuació, amb 8/11 en triples i 30 punts, que li va valer una ovació del Barris Nord quan abandonava la pista.
La taca a l’expedient lleidatà ja era enorme amb el 61-97. L’equip de Sito Alonso en volia més i va arribar fins als 107 punts, amb 22 triples anotats i un percentatge del 55%, però la renda es va quedar en els 36 punts, perquè Batemon i Paulí (20 i 19 punts) van trobar la cistella quan ja poc importava (71-107) i el Barris Nord ja tenia guardada a la memòria la seua pitjor derrota.