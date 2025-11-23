HOQUEI
El Vila-sana es disputa avui el liderat de la OK Lliga amb el Fraga
Les del Pla d'Urgell van terceres amb 18 punts, només un punt de diferències vers les seues rivals
El liderat de l’OK Lliga Femenina es dirimeix avui al Pavelló del Sotet de Fraga a partir de les 12.15 hores. L’equip oscenc, entrenat pel lleidatà Jordi Capdevila, defensa la primera posició amb la qual ha arribat a aquesta jornada, i que ocupa amb 19 punts, davant de la visita del Vila-sana, que és tercer amb 18 punts.
Així, l’equip del Pla d’Urgell està empatat a punts amb el Bembibre, que és segon per average, i que rep l’Alpicat (12.30), que encara no coneix la victòria aquesta temporada. Fraga i Vila-sana són dos dels favorits al títol de Lliga i han començat la temporada molt forts.
El Fraga només ha empatat un dels set partits que ha disputat, mentre que el Vila-sana té una derrota, que va encaixar per sanció, per culpa d’una alineació indeguda en la primera jornada. Qui guanyi avui serà el líder i sumarà un significatiu impuls quant a confiança, a més de la importància del resultat de cara a l’average.
“El que m’importa és nosaltres” explicava ahir Lluís Rodero, que té la baixa per lesió de Luchi Agudo, “és un partit més, com sempre, amb tres punts en joc. Estem treballant bé, però encara ens falta molt pel que arrosseguem d’una pretemporada en la qual no vam poder treballar amb totes les jugadores”.
Va afegir que “és un partit en què el que més m’importa som nosaltres, conscients que juguem a la pista del líder. Però si fem les coses bé, som difícils de batre”. “L’important és que siguem capaços de fer el nostre joc i l’afrontem molt concentrades”, va concloure.
Pendents d’aquest resultat també estarà el Bembibre, equip en què juga la lleidatana Laura Porta. L’Alpicat buscarà donar la campanada a la pista lleonesa, en un altre repte difícil per a les jugadores de Mats Zilken. Les lleidatanes, afectades per un calendari molt difícil, no veuen premiat el seu bon joc amb resultats i són penúltimes sense cap punt al caseller.