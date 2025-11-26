FUTBOL
L’Alpicat expulsa 4 cadets per amenaçar els rivals
Amb un vídeo en el qual un apareixia col·locant-se un ganivet als pantalons
Els casos extraesportius en el futbol base lleidatà han pujat de nivell i s’ha passat dels insults racistes i les agressions a les amenaces amb arma blanca. És el que va tenir lloc el 2 de novembre passat en el partit que va enfrontar l’Inter Recasens i el CF Alpicat al camp del primer, corresponent a la Primera divisió cadet sub-16. Després que el partit acabés amb un empat sense gols i sense incidents rellevants, quatre jugadors de l’Alpicat es van dirigir al vestidor rival per mostrar un vídeo que havien gravat minuts abans i en el que es podia veure com un d’ells es col·locava un ganivet als pantalons. Pel que sembla, els jugadors van decidir gravar el vídeo, que després van penjar a les xarxes socials, com a resposta als insults que havien rebut des de la grada.
Malgrat que a les imatges no s’aprecia cap cara, l’Alpicat, després de fer els seus esbrinaments, no va decretar l’expulsió immediata dels quatre jugadors, tres dels quals d’Almacelles i un natural d’Alpicat, tots de 15 anys. “És una criaturada, que per sort no va anar a més, però és una cosa que no ha de passar, per això hem decidit posar un càstig exemplar per evitar que es repeteixin actes que taquen el nom del club”, va declarar ahir Santiago Martínez, president del CF Alpicat.
També va reconèixer haver vist el vídeo que va circular per les xarxes socials. “Hem vist el vídeo. No s’hi veuen cares, però sí que sabem que és un vestidor de l’AEM perquè els coneixem de sobres. Es veu com un dels nois es baixa els pantalons del xandall i es col·loca un ganivet a la goma dels calçotets, és l’únic que es veu. És un xandall gris i no es veuen ni escuts ni res que l’identifiqui, però vam fer les nostres investigacions particulars i algun el va mig reconèixer, per això estan expulsats els quatre, potser algun no hi estava directament implicat, però va pagar els plats trencats per ser a prop”, va relatar Martínez, que va afegir: “Ens van dir que portaven el ganivet per tallar-se les mitges, que no el volien fer servir per a res més, però no podem permetre aquest tipus de conductes.”
Sobre la visita que els implicats van fer al vestidor de l’Inter Recasens, va comentar: “No en tenim constància, però pels rumors que ens van arribar va ser així, i davant del dubte hem decidit tallar-ho d’arrel perquè és greu.”
Per la seua part, el president de l’Inter Recasens, Xavier Baró, va aplaudir la decisió de l’Alpicat i va assegurar que “és una cosa que no es pot permetre, nosaltres hauríem obrat igual”.