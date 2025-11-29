HOQUEI
Europa, el gran repte
El Vila-sana inicia avui rebent el Trissino la seua etapa a la Champions, un títol que se li resisteix després de dos finals perdudes. El Fraga visita el Palau
El Vila-sana i el Fraga s’estrenen avui a la WSE Champions League Femenina 2025-26, la màxima competició europea, rebent el Trissino italià i visitant el Palau de Plegamans, respectivament. Per a les del Pla d’Urgell, que van guanyar l’any passat Mundial, Supercopa i Copa de la Reina, és un dels títols juntament amb l’OK Lliga que se’ls resisteix després d’arribar a dos finals el 2023 i 2024. Precisament, va ser el Fraga el que els va arrabassar en una d’aquestes finals la Copa d’Europa que atresoren les del Baix Cinca.
El Vila-sana rep el Trissino (19.00) de nou amb importants baixes com ja és la tònica en aquest inici de temporada per a l’equip de Lluís Rodero. No hi haurà davant les italianes la portera Anna Salvat, Laura Pastor i una jugadora vital i ànima de l’equip com és l’argentina Luchi Agudo. A més, la seua compatriota Gime Gómez continua arrossegant molèsties. “Ens hem de sobreposar a les lesions”, deia ahir Rodero, “però és cert que vam perdre a Fraga a l’OK Lliga per aquestes baixes importants”, va afegir.
El tècnic lleidatà no va ocultar que afronten la Champions “amb il·lusió i moltes ganes, com sempre, però també tenint els peus a terra i anar partit a partit”. Rodero va rebutjar qualsevol tipus de pressió pel fet que a la potència que ja tenia la plantilla s’hagi reforçat amb fitxatges com el d’Aina Florenza. “Els objectius són sempre guanyar títols, però no volem posar-nos pressió”. La victòria dimecres a l’OK Lliga davant del Bembibre unida a la derrota del Fraga que els ha deixat a un punt del liderat ha insuflat nous ànims a les del Pla d’Urgell. “Hem recuperat sensacions i anem amb moltes ganes a aquest primer partit a la Champions, encara que tenim davant un Trissino que és un equip jove que hem de respectar. Cada partit és un món i tots són complicats”, va assegurar Rodero.
A l’altre partit del grup del Vila-sana s’enfrontaran també avui Cerdanyola i Telecable Gijón a la pista catalana (17.00). Per la seua part, el Fraga visita el Palau de Plegamans (20.00) després de perdre aquesta setmana a la pista del Telecable per 3-0. En aquest grup també hi ha Benfica i Manlleu.