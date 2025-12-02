NATACIÓ
Emma Carrasco lluitarà per anar a les finals de l’Europeu
Nadarà els 100, 200 i 400 estils entre demà i la jornada de diumenge
La lleidatana Emma Carrasco es perfila com una de les grans apostes de la selecció espanyola en els Campionats d’Europa de natació en piscina curta, que arranquen avui a Lublin (Polònia) i es prolongaran fins diumenge.
La nadadora del CN Sant Andreu arriba al certamen en un excel·lent moment de forma, avalat per les sis medalles –un or, dos plates i tres bronzes– aconseguides en el recent Campionat d’Espanya absolut, on va confirmar el seu creixement competitiu.
Espanya acudeix amb una delegació de 25 nadadors, la quarta més nombrosa del campionat. Només Itàlia, amb 32 participants, Alemanya amb 31 i Suècia amb 29 superen l’equip espanyol, que es presenta amb aspiracions reals de medalla en diverses proves. Molts dels nadadors nacionals figuren entre els tres millors temps d’inscripció.
Emma Carrasco figura segona en 100 estils (1:00.40) i en 400 estils (4:33.81), mentre que en els 200 estils també parteix amb opcions de semifinal i final. Però la lleidatana afrontarà un programa exigent. Demà disputarà les eliminatòries dels 100 estils a partir de les 10.00 hores, amb una eventual semifinal a la tarda i final dijous.
Divendres arribarà el torn dels 200 estils, amb eliminatòries matinals i semifinals vespertines, mentre que dissabte podria lluitar per la final. Diumenge tancarà amb els 400 estils, prova en la qual haurà de superar una dura pugna interna, ja que només dos espanyoles podran accedir a les rondes decisives.
Entre altres noms destacats de la delegació espanyola sobresurten Carmen Weiler, que arriba amb el millor registre europeu en 200 metres esquena, i Carles Coll, vigent campió del món en piscina curta en 200 braça, que se situa segon en el rànquing europeu. Completen la zona de possible podi Hugo González en 200 estils, Alba Vázquez i Diego Mira en 400 estils, i Ángela Martínez en el 1.500 lliure.
D’altra banda, en la competició no participaran ni nadadors russos ni bielorussos per decisió dels organitzadors polonesos.