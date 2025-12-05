NATACIÓ
Carrasco disputa avui els 200 estils, la seua segona prova a l’Europeu
La lleidatana Emma Carrasco afronta avui (10.00) la seua segona prova als Campionats d’Europa de piscina curta que acull la localitat polonesa de Lublin, amb la disputa dels 200 estils. Després de quedar-se a les portes de les semifinals dels 100 estils dimecres –prova en la qual s’havia proclamat campiona d’Espanya recentment–, Carrasco disputarà les sèries, a la recerca d’una plaça per a les semifinals d’aquesta mateixa tarda. La final es disputaria demà, abans que la lleidatana del CN Sant Andreu tanqui la seua participació en el campionat en 400 estils, que se celebren diumenge.
La jornada d’ahir
La jornada d’ahir es va decidir la campiona de la primera prova en la que va participar, els 100 estils, en els quals es va imposar la neerlandesa Marrit Steenbergen (56.26). A la delegació espanyola, María Daza va disputar la final dels 200 lliures femenins, en la qual va ser vuitena, mentre que el relleu mixt 4x50 va ser sisè en la lluita per les medalles.
A més, Carles Coll va arribar a la final dels 100 braça amb el millor temps, Carmen Weiler disputarà la de 100 esquena amb el cinquè i també es van classificar María de Valdés a la de 800 lliures.