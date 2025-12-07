AUTOMOBILISME
Jordi Pujol guanya el Català al recinte usual de les firetes
La improvisada transformació del recinte on solen instal·lar-se les firetes es va convertir ahir en un escenari automobilístic per acollir el Campionat de Catalunya d’Eslàlom, que va reunir 30 equips i que va congregar uns 2.000 espectadors.
L’Escuderia Lleida, organitzadora de la prova, va recórrer a aquest espai arran de la impossibilitat d’utilitzar el Circuit de Lleida d’autocròs, tancat des del gener per una afectació mediambiental que va impedir renovar el conveni de cessió.
Al recinte d’ahir es va habilitar un traçat de 850 metres de corda i 4 metres d’ample, configurat amb cons i tanques que els pilots no podien tocar per evitar penalitzacions, la qual cosa va afegir un punt extra de dificultat. La competició es va desenvolupar amb sortides individuals i lluita contra el crono, ja que la pista no permetia curses.
En el pla esportiu, la victòria va ser per a Jordi Pujol Fornós (Escuderia Mollerussa) amb un temps final de 2:19.642. A només 349 mil·lèsimes va acabar José Galera Pizarro (Escuderia Lleida). Va completar el podi Eric Guiu Vidal (Escuderia Lleida), tercer amb 2:20.779. L’esdeveniment va ser gratuït, encara que els assistents van poder realitzar aportacions solidàries a favor de La Marató de 3Cat, reforçant així el caràcter social d’una jornada que va combinar emoció, tècnica i compromís.