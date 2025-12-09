HÍPICA
Albert Hermoso conquereix la seua vuitena Copa del Rei
Doble victòria en concurs complet a l’adjudicar-se també la Lliga LINCCE
El genet lleidatà Albert Hermoso va firmar aquest cap de setmana una brillant actuació al proclamar-se doble campió a les instal·lacions de la finca Los Navazuelos, propietat de la família Botín a Majadahonda. Després de dos exigents jornades de competició, Hermoso es va adjudicar tant la Copa de SM el Rei de Concurs Complet (CCE) com la Lliga LINCCE 2025.
Muntant l’euga Coca AA 24,37%, Hermoso va dominar el CCN3* gràcies a una impecable regularitat en les tres proves que conformen el concurs complet. Va firmar una doma de 28,8 punts, va completar un recorregut sense faltes en el salt i va gestionar un sòlid cros-country en el qual només va sumar 2,4 punts de penalització. El seu registre de 31,2 punts li va permetre alçar-se amb la que ja és la seua vuitena Copa del Rei, un assoliment a l’abast només dels genets més premiats del país. El també lleidatà Marçal Piró, de Mollerussa, va obtenir una destacada cinquena posició amb Eventing de Fay, tancant la competició amb 51,2 punts.
El triomf a Los Navazuelos va servir a més per coronar Hermoso com a guanyador en la categoria 3* de la Lliga LINCCE 2025, que organitza la Reial Federació Hípica Espanyola. L’èxit nacional del genet d’Os de Balaguer se suma a un any especialment brillant també en el pla internacional. Com a seleccionador de l’Equador, càrrec que ocupa des del 2022, Hermoso va conduir recentment l’equip equatorià a un resultat històric en els Jocs Bolivarians disputats al Perú, en què van aconseguir l’or per equips i van copar les tres places del podi individual en concurs complet.
Èxits internacionals
A nivell personal, Hermoso també va celebrar un nou podi internacional l’octubre a l’acabar tercer en el CCI3*-L del Centre Eqüestre de Pratoni del Vivaro, a prop de Roma, muntant la seua prometedora angloàrab Coca AA 24,37% una euga de set anys amb què encadena progressos notables. Aquest resultat representa un pas més en la seua aspiració d’anar a una segona cita olímpica, la de Los Angeles 2028. A penes un mes abans, no van ser subcampions en la Gran Setmana Anglo-àrab de Sevilla, i al llarg de l’any van brillar a Portugal.