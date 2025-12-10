Koundé salva el Barça
El defensa francès marca per primera vegada dos gols en la seua carrera i permet remuntar el gol inicial de l’Eintracht. L’equip blaugrana va patir en la tornada de la Champions al Camp Nou
El Barcelona va aconseguir una treballada remuntada per 2-1 davant l’Eintracht Frankfurt en el retorn de la Champions a l’Spotify Camp Nou, en un partit que va tornar a posar de manifest la irregularitat de l’equip de Hansi Flick, però també la capacitat de reacció que li va permetre salvar una nit que s’havia complicat més del que es preveia. El gran protagonista va ser Jules Koundé, autor d’un improbable doblet de cap que va corregir un partit gris del conjunt blaugrana i un primer temps especialment fluix del mateix lateral francès.
El Barça va entrar al partit amb un onze ple de novetats. Flick va recuperar Lewandowski, Raphinha i Fermín López en detriment de Ferran Torres, Rashford i Bardghji, i va mantenir l’aposta per Eric García com a migcampista malgrat la tornada de Frenkie de Jong a la banqueta. La proposta inicial buscava dinamisme per fora i control per dins, però l’Eintracht va frustrar des del principi qualsevol intent de fluïdesa amb una defensa enganxosa, molt disciplinada i capaç de tancar línies sense desordenar-se. Ni Lamine Yamal ni Raphinha no van aconseguir desequilibrar a la primera meitat. Tot i així, el Barça va començar amb empenta i fins va marcar un gol anul·lat per fora de joc previ de Raphinha. Va ser un miratge. A poc a poc, les idees es van ennuvolar i l’Eintracht va detectar que podia fer mal en les transicions. La jugada del 0-1 va arribar després d’una pèrdua de Lamine Yamal que va permetre a Brown habilitar Knauff. L’atacant va definir amb calma davant de Joan García i va silenciar un Camp Nou que començava a impacientar-se no només amb el resultat, sinó amb els continus dubtes defensius que l’equip continua mostrant en aquest inici de temporada.
El gol va descompondre el Barça: errors en sortida, males decisions als últims metres i una sensació de frustració general que fins i tot va afectar Pedri, habitualment el far creatiu de l’equip. Abans del descans, l’Eintracht va acariciar el 0-2. El Barça va marxar al vestidor necessitat de canvis urgents. Flick va respondre immediatament: Rashford va entrar per Fermín. L’anglès va aportar mobilitat, agressivitat en l’espai i capacitat de desbordament, malgrat que l’equip va sortir adormit després del descans i va encaixar dos ensurts importants en tot just tres minuts. Semblava que la nit s’esfondrava, però llavors va sorgir la figura inesperada de Koundé. Rashford va penjar la bimba amb efecte des de l’esquerra i el francès, incorporat a l’àrea, va rematar amb contundència per empatar el duel i despertar la grada.
L’impacte emocional va ser immediat. A la següent acció, un potent xut de Chaibi es va estavellar al travesser del Barcelona, un avís que va precedir el cop definitiu: una centrada de Lamine Yamal va trobar de nou el cap de Koundé, que va firmar el 2-1 i va completar una remuntada fulgurant de tot just tres minuts. Els dos gols, gairebé calcats, van premiar l’agressivitat ofensiva del lateral, que es va refer així d’un primer temps erràtic tant en defensa com amb la pilota. El segon gol va deixar atordit l’Eintracht, que ja no va saber si resistir com al primer temps o buscar un empat que cada cop veia més llunyà. El Barça, més relaxat i confiat, va generar ocasions clares per tancar definitivament el partit. Finalment, va sumar una victòria que li permet mantenir-se en la baralla per la classificació directa a vuitens de final.
