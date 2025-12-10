FUTBOL
El Lleida ofereix packs d’entrades per al derbi
Ofereix cinc tiquets a 15 euros a Gol, a 35 a Lateral i a 50 a Tribuna
El Lleida CF va llançar ahir diferents packs d’entrades a preus reduïts per viure el derbi d’aquest diumenge davant del Mollerussa, el segon enfrontament entre tots dos equips aquest curs després del de Copa Catalunya, però el primer enfrontament al Camp d’Esports entre els clubs des de fa 35 anys, quan es van mesurar a Segona B la campanya 1989-90.
Com que el partit és especial, també molt important per la situació classificatòria de tots dos equips a Tercera RFEF, separats per només un punt en zona de descens –el Lleida és cuer amb 8 punts i el Mollerussa, antepenúltim, amb 9–, el club de la capital del Segrià ofereix un pack de cinc entrades a 15 euros a Gol Nord, a 35 a Lateral i a 50 a Tribuna. A més, també n’hi ha un altre de 10 a 25, 60 i 90 euros, respectivament, i un altre de 15 a 40, 80 i 120.
El preu habitual de les entrades d’aquesta temporada a Tercera RFEF és de 5 euros a Gol Nord, 10 a Lateral i 15 a Tribuna, per la qual cosa el paquet de cinc entrades permet estalviar-se dos euros per entrada a Gol, tres a Lateral i cinc a Tribuna. Als packs de 10 i 15 entrades l’estalvi és encara més gran, ja que deixa els tiquets pràcticament a meitat de preu en tots els sectors. La venda serà presencial a les oficines del Camp d’Esports des d’avui fins divendres, en horari de 9.30 a 13.30.
Partit avui a l’Arboç
El Lleida CF, de fet, disputa avui (20.00) els vuitens de final de la Copa Catalunya, en la qual va eliminar el seu rival de diumenge en l’última ronda, enfrontant-se a l’NSA Camp Joliu, de Primera Catalana. L’equip tarragoní va donar la gran sorpresa en la fase anterior, ja que va eliminar a la tanda de penals el Reus FC Reddis i és l’únic representant de Primera Catalana que segueix en disputa.
Com en l’anterior ronda, el tècnic blau, Jordi Cortés, va destacar que “estem focalitzats en la Lliga, perquè el cap de setmana tenim un partit molt important davant d’un rival directe. El partit de Copa ha de servir per donar minuts a la gent que és menys habitual”, encara que va reconèixer que “jugar contra un rival de dos categories menys ens obliga a competir per passar”.