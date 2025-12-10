NATACIÓ
Medalles per al CN Lleida i el CEN Balaguer a Sabadell
Sara Mateu, dos, i Berta Sanmartín, una
Sara Mateu (Club Natació Lleida) i Berta Sanmartín (Club Esportiu Natació Balaguer) van brillar amb llum pròpia en el Campionat de Catalunya Infantil d’hivern, que es va disputar entre divendres i diumenge passats a les instal·lacions del Club Natació Sabadell, on les dos nadadores es van penjar medalles i van liderar els seus respectius clubs.
Mateu va confirmar el seu bon moment amb sis finals i dos metalls –plata en 50 papallona i bronze en 100 papallona– que la van situar entre les nadadores més destacades del campionat. Sanmartín, per la seua part, va firmar també una gran actuació per al CEN Balaguer, aconseguint la medalla de bronze en els 100 esquena, obtenint a més la mínima per a l’Estatal amb un registre de 1:08.96, i va tancar el certamen amb un notable sisè lloc en els 400 estils.
El CN Lleida va arredonir la seua participació amb una última jornada molt productiva. Va aconseguir quatre places de finalista: dos per a Sara Mateu, una per a Emma Rojano i una altra per a Clàudia Mateu. A més, el relleu format per Aroa Godoy, Emma Rojano, Sara Mateu i Maria Pujol va aconseguir un meritori sisè lloc. En el balanç global, a les sis finals de Mateu es van sumar la final de Clàudia Mateu, la d’Emma Rojano i la de Maria Pujol, totes elles actuacions que reforcen la solidesa del projecte formatiu del club lleidatà.
Al CEN Balaguer, a més de l’èxit de Berta Sanmartín, també va destacar la progressió de Nil Masana, que va finalitzar dotzè de Catalunya infantil dels nadadors nascuts el 2012 en els 200 metres esquena, confirmant el seu creixement en proves d’estil. Els resultats del club balaguerí van permetre tancar el campionat amb satisfacció i optimisme.