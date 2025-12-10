FUTBOL
Sense entrades a la venda contra el Sant Andreu
L’At. Lleida només permetrà l’accés a abonats per “garantir la seguretat”
L’Atlètic Lleida va anunciar ahir en roda de premsa que no posarà a la venda entrades per al partit d’aquest dissabte contra el Sant Andreu. El director esportiu del club lleidatà, Xavi Bartolo, va ser l’encarregat de comunicar aquesta decisió que afectarà tant l’afició visitant com la local, permetent únicament l’accés als abonats del club, que tindran accés a una entrada addicional de forma gratuïta durant la setmana.
Bartolo va justificar la decisió del club per “garantir que el partit es disputi amb normalitat, després que el Sant Andreu suspengués un amistós al·legant pressions d’una minoria dels seus aficionats”. “Creiem que aquesta era la decisió més coherent”, va afegir el director esportiu, que va voler aclarir que “no dic que l’afició del Sant Andreu sigui problemàtica, al contrari, els tinc total respecte, però si no volen venir a un amistós per coaccions d’una minoria, imagina un partit oficial”.
De fet, Bartolo va explicar el punt de vista de l’Atlètic Lleida sobre el procés que va portar a la cancel·lació de l’amistós a l’estiu: “Ells ens van demanar venir a jugar a Lleida, però una setmana abans de jugar vam rebre una trucada dient que s’havia de suspendre. Va ser estrany, el seu director esportiu no sabia com explicar-nos-ho. Vam demanar explicacions i ens van dir que havien rebut pressions d’alguns aficionats seus perquè no es jugués i fins i tot que cinc van anar a les seues oficines a increpar-los i a dir que si se celebrava hi hauria problemes de seguretat. Llavors el propietari va decidir suspendre’l”, va explicar Bartolo, que va reconèixer que l’esmentada situació va fer “sentir-nos ofesos, perquè mai abans no ens havíem enfrontat. Fins i tot vam pensar a prendre alguna mesura més dràstica, però vam decidir deixar-ho estar”.
El Sant Andreu, contactat per SEGRE, va desmentir la versió de l’Atlètic Lleida i va justificar la suspensió de l’amistós perquè “hi va haver una reacció molt negativa a les xarxes socials, a més que ens vam reunir amb la Federació de Penyes i ens va demanar que no disputéssim el partit. És impossible que cap aficionat entrés a les oficines, perquè aleshores estaven tancades per vacances”. A més, des del club barceloní van explicar que les penyes havien pactat des de feia dies “fer un boicot” al partit. En un comunicat, el Sant Andreu va mostrar el seu “rebuig absolut” de la no-venda d’entrades, una decisió que “criminalitza la nostra afició”. Com a resposta, va anunciar que cap representant institucional no acudirà al partit. “Si la nostra afició no pot anar-hi, nosaltres tampoc no hi anirem”, va concloure.
Confiança en l’entrenador i moviments en el mercat hivernal
Bartolo també va repassar l’actualitat esportiva de l’equip i, en la línia del que va expressar l’entitat dilluns amb un comunicat, va transmetre la seua “confiança” a Gabri per “contrarestar el rum-rum típic d’aquests moments” i va repartir responsabilitats en aquesta “situació delicada”. El director esportiu va dir que la distància respecte a la salvació (7 punts) és “perillosa” i va anunciar que “hi haurà moviments a la plantilla”, encara que va descartar una reconstrucció de l’equip. “El mercat d’hivern soluciona poques coses perquè no hi ha tantes opcions. L’eix vertebrador és la plantilla feta a l’estiu”, va dir, a més d’advertir que “venir a un equip en descens no és tan atractiu per a alguns jugadors”.