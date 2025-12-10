HOQUEI
Vila-sana i Alpicat juguen l’última jornada de l’any
Les del Pla reben avui el Mieres i les del Segrià, el Sant Cugat. La pròxima, al gener
El Vila-sana i l’Alpicat afronten avui, davant de les seues respectives aficions, l’últim partit de Lliga de l’any, ja que el pròxim serà al gener. L’equip del Pla d’Urgell rep el Mieres (21.00), mentre que les del Segrià reben el Sant Cugat (20.30). Al Vila-sana li quedarà encara un partit per tancar el 2025, però es tracta d’un partit de la Lliga de Campions que jugarà dissabte a les 19.15 a la pista del Gijón.
Aquest últim partit de Lliga per als dos equips lleidatans de la màxima categoria de l’hoquei femení estatal els arriba en situacions molt diferents. El Vila-sana de Lluís Rodero és tercer, en zona de play-off, amb vuit victòries i dos derrotes –malgrat que una va ser per una sanció per alineació indeguda– i, malgrat les baixes que continua acumulant des que va començar la competició, ocupa plaça de play-off amb certa comoditat i a només un punt dels dos primers classificats, Gijón i Fraga.
Per contra, la situació de l’Alpicat de Mats Zilken és molt incòmoda. Després de les primeres deu jornades, l’equip del Segrià està enfonsat a la cua, empatat amb el Mieres amb un punt cada un, i a quatre de l’equip que el precedeix a la classificació, Las Rozas. A més, les lleidatanes van estrenar el seu caseller de punts precisament davant del Mieres el cap de setmana passat, en un partit en el qual van deixar escapar l’ocasió de sumar el primer triomf de l’any.
L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, confia a recuperar alguna de les jugadores que van ser baixa dissabte en la victòria per 1-4 a la pista del Corunya. “Espero comptar amb Elsa Salvanyà, però Luchi Agudo és dubte i continuen de baixa Anna Salvat, Gime Gómez i Laura Pastor”.
Va admetre que “és difícil treballar en aquestes condicions, però portem així des que va començar la temporada i això fa que en els partits alternem moments de bon joc amb altres en els quals abaixem el nivell”.
Va valorar també que “el més important és que traguem els punts, tant contra el Mieres com dissabte a Champions a Gijón”. Per a aquest partit davant de les asturianes el Vila-sana tindrà també la baixa de Dai Silva, que no està inscrita per a Europa, ja que va començar la temporada com a jugadora del filial. Espera també que les vacances puguin alleujar la situació de la infermeria.