VOLEIBOL
La Catalana honrarà Simón Figueras, impulsor del voleibol a Lleida
La Federació Catalana de Voleibol ha atorgat el Premi Llegendari Vicens Puigdomènech 2025 a Simón Figueras, en reconeixement a la seua extensa trajectòria i al seu paper decisiu en l’expansió d’aquest esport a Lleida. La proposta va partir del Balàfia Vòlei, hereu natural del projecte que Figueras va impulsar des del Col·legi Episcopal. La presidenta del Balàfia Vòlei, Vanesa Ortega, va destacar que “el voleibol de Lleida no s’entendria sense ell. Va canviar el paradigma d’aquest esport a la nostra ciutat i va demostrar que, fins i tot des d’un col·legi i amb pocs recursos, es pot crear un model d’èxit”. Va recordar que Figueras va ser mestre de l’Episcopal i impulsor d’una generació d’or que va aconseguir 3 títols d’Espanya juvenils en 4 anys i va arribar a competir a la Divisió d’Honor.
Per la seua part, la presidenta de la Federació Catalana, Maribel Zamora, va assenyalar que persones com Figueras “són un motiu d’orgull per al voleibol català” i va agrair al Balàfia Vòlei la presentació de la candidatura. El guardó s’entregarà dimecres vinent dia 17, en la Festa del Vòlei Català a Barcelona. Figueras no hi podrà assistir en trobar-se a Àfrica, on exerceix com a missioner, i serà Ortega qui recollirà el premi en nom seu.