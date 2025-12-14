FUTBOL
Agredeixen un jugador del Rosselló a Torrefarrera
Un grup d’aficionats locals li va fracturar el pòmul i va haver de rebre punts a l’Arnau. L’agredit ha presentat denúncia
El futbol lleidatà va tornar a viure ahir un altre cas de violència, aquesta vegada amb l’agressió per part d’un grup d’aficionats del Torrefarrera a un jugador del Rosselló al pàrquing del Complex Esportiu Antoni Palau. L’agredit, que ha presentat denúncia davant dels Mossos d’Esquadra, va rebre un fort cop al pòmul que li va provocar una fractura, de la qual va haver de ser atès a l’Arnau de Vilanova, on li van posar diversos punts de sutura.
Els fets van tenir lloc a l’acabar el partit corresponent al grup 29 de la Quarta Catalana, que va resultar en empat (2-2) i, segons va explicar el president del Rosselló, Marc Quella, “sense incidents” remarcables, més enllà de la rivalitat entre dos conjunts veïns. Pel que sembla, un grup d’aficionats del Torrefarrera va increpar un jugador del Rosselló quan aquest, acompanyat de la seua parella i el seu pare, es dirigia cap al cotxe per tornar a casa. Aquests seguidors van clavar diverses empentes als tres i després la van prendre especialment amb el jugador, a qui van fracturar un pòmul. Els Mossos, alertats pels clubs, es van personar poc després al pàrquing veí al camp de futbol del Torrefarrera i van prendre declaració a l’agredit que, una vegada va ser atès a l’Arnau de Vilanova fins a altes hora de la nit, on li van haver de posar diversos punts de sutura, va presentar denúncia a comissaria.
Els dos clubs van publicar a les xarxes socials un comunicat conjunt en el qual condemnaven els fets. “El CF Torrefarrera i el CF Rosselló volem manifestar de manera conjunta el nostre rebuig més absolut i contundent a qualsevol tipus de violència, dins o fora dels terrenys de joc” i “els dos clubs volem deixar clar que aquestes actituds no representen en cap cas els valors del futbol ni de les nostres entitats”, van escriure.
En la nota també es diu que “el Torrefarrera ja està col·laborant activament per identificar els responsables dels fets, amb l’objectiu de prohibir-los l’accés a les instal·lacions esportives durant el que resta de temporada, així com aplicar totes les mesures disciplinàries que siguin necessàries”.
Els dos clubs van mostrar també el seu suport al jugador agredit.