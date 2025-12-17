POLIESPORTIU
“Petites lluites que juntes fan coses grans”
Andrea Fuentes i Olga Viza aborden l’evolució de l’esport femení
“Són petites lluites de cadascú i juntes fan coses grans”, apuntava ahir la seleccionadora espanyola de natació artística, Andrea Fuentes, durant la VII Jornada Comunicació, Dona i Esport, celebrada a la Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida. Un acte organitzat per la plataforma EllasSonDeAquí, de Grup Nufri, en el qual es va abordar, des de diferents perspectives i a través de veus femenines destacades, els nous camins de l’esport femení.
L’acte central de la jornada, que va començar a les 9.00 i va acabar a les 14.00, va ser la conferència entre Andrea Fuentes i la periodista Olga Viza en la qual juntes van repassar la influència de la salut i el benestar en l’esport d’elit, dos conceptes molt relacionats amb el mètode d’entrenament de la tècnica de Valls, que va destacar que “al principi molta gent es reia de mi, però quan van veure que guanyava, tots van començar animar els seus equips. Al final tot és paciència, ja que a la gent els costa obrir la ment”.
Per la seua banda, Viza, pionera del periodisme esportiu, també va posar en relleu el paper d’aquestes jornades i el dels mitjans de comunicació en l’evolució que “a poc a poc” s’està aconseguint respecte a l’esport femení. “Ja tenim Jocs Olímpics amb paritat. Ara volem que els 100 metres femenins també vagin en prime time. Els mitjans de comunicació públics estan fent molt per posar en relleu que un gol d’Alèxia és tan impressionant com el de qualsevol altre futbolista”, va sentenciar.
A més d’Andrea Fuentes i Olga Viza, l’acte també va comptar amb una taula redona moderada per la professora de l’INEFC Conxita Duran sobre la transformació del món d’alta competició. Hi van participar la preparadora física lleidatana de la selecció espanyola d’handbol, Maria Cadens; l’entrenadora de rugbi del Club INEFC Lleida, Irela Arbonés; i l’entrenadora de gimnàstica rítmica del CAR de Sant Cugat, Natalia García.
Altres taules redones
Més tard, la periodista Cristina Gallo va moderar una taula redona sobre com canviar la gestió esportiva des de dins, i la periodista de TV3 Rut Camí una altra sobre comunicació esportiva i el paper de les dones en aquesta. La jornada va acabar amb la presentació de la desena convocatòria de patrocini de EllasSonDeAquí, organitzadora d’un acte “necessari i referent”, segons Viza.