BÀSQUET
Recollida de joguets solidària al Barris Nord davant del Reial Madrid
L’Hiopos Lleida aprofitarà per fer una recollida de joguets solidària amb la Creu Roja Joventut en la visita del Reial Madrid al Barris Nord d’aquest dissabte. Abans del començament del xoc, el club habilitarà una zona al pavelló perquè tots els aficionats que vulguin puguin donar un joguet nou que es destinarà a nenes i nens en situació de vulnerabilitat. Així, el club s’adhereix a la campanya de la Creu Roja Joventut que, sota el lema Els seus drets en joc, lluita per la 34a edició perquè cap infant no es quedi sense joguets durant les festes nadalenques.
D’altra banda, encara queden unes 750 entrades disponibles per al partit –assenyalat com a dia del club–, a l’haver-ne despatxat unes 4.750: 4.300 durant la venda restringida als abonats; i unes 450 en la venda general. Els preus oscil·len entre els 50 i els 85 euros per als adults sense descompte. Encara lluny del sold out que es va aconseguir l’any passat amb la visita del club blanc, el Lleida afronta un exigent compromís davant del vigent campió, després d’encaixar quatre derrotes. Els precedents al Barris Nord no acaben de somriure a un Madrid que va guanyar el curs passat (84-95) però va arribar a caure fins en tres ocasions davant del desaparegut Caprabo Lleida.