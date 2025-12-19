BÀSQUET
Oriol Paulí, nou ambaixador del bàsquet català
El jugador de l’Hiopos Lleida Oriol Paulí, juntament amb la jugadora Júlia Soler, actualment al Joventut després d’haver militat al Cadí la Seu, són els nous ambaixadors del bàsquet català, segons va anunciar ahir el lleidatà Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ). Ambdós agafen el relleu de Pau Ribas i Sílvia Domínguez i, com a ambaixadors, participaran en diferents esdeveniments i activitats vinculades amb la Federació Catalana al llarg d’aquesta temporada.
Entre les seues funcions també es troba transmetre als joves els valors de l’esport. A l’acte van assistir els presidents d’Hiopos Lleida, Albert Aliaga, i Joventut, Juanan Morales, que van agrair a l’FCBQ el nomenament.
Oriol Paulí va destacar “l’orgull d’haver estat elegit per la Federació, perquè vol dir que estic fent bé les coses, però no només com a jugador, també com a persona”. Va afegir que “convertir-me en ambaixador suposa la responsabilitat de saber transmetre els valors que a mi m’han ensenyat i ser un mirall per a la gent jove”, va afirmar.
Soler, per la seua part, va dir als nens que “s’ho passin molt bé jugant i que aprofitin cada entrenament”.