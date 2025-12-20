TENIS
Bona arrancada del Borges
L’equip de les Garrigues supera l’Ostrava en el primer partit de la segona fase de grups europea. Els lleidatans van remuntar un punt en contra
L’Enoli Borges Vall va arrancar amb bon peu la segona fase de grups de la Europe Cup, ja que va superar per 1-3 l’Ostrava Checo en la primera jornada d’aquesta fase, que es disputa durant el cap de setmana a Lilla. L’equip de les Garrigues es va reposar per remuntar un primer punt en contra i colidera la taula del grup C al costat del Vynhe eslovac, davant del qual es mesura avui (13.00) en la segona jornada.
L’equip txec va començar el matx davant, després que Ondrej Kveton s’imposés a Cesc Carrera en el primer partit per 3-1. El lleidatà es va emportar el primer joc per 5-11, però va cedir en els tres següents per caure en el duel (11-7, 11-2 i 11-7).
En el segon partit Marc Duran va igualar la contesa, al superar per 1-3 Jakub Kleprlik. El palista del Borges va guanyar els dos primers jocs (9-11 i 2-11) i, encara que el seu rival va retallar distàncies en el tercer (12-10), va tancar el matx en un igualat quart joc (10-12). Al seu torn, Joan Masip va ser l’últim a sortir a competir i també es va emportar el partit per 1-3, en el seu cas davant d’Adam Stalzer, en un duel en el qual tots els jocs es van resoldre per la mateixa diferència (8-11, 11-8, 8-11 i 8-11).
L’equip lleidatà va tancar la seua victòria en el quart partit, en el qual Marc Duran va superar Kveton en un duel igualat (2-3). Després de començar perdent (12-10), Duran va recuperar l’avantatge guanyant els dos següents jocs (7-11, 10-12), encara que el txec va igualar (11-8) per decidir el guanyador en el desempat, on es va imposar Duran (5-6).