El Hiopos Lleida fa suar a un Reial Madrid que s'imposa al Barris Nord (81-88)
El partit ha estat molt igualat fins als últims sis minuts, els tirs lliures i un gran Mario Hezonja han sentenciat un bon partit del Hiopos Lleida.
El partit ha començat amb un parcial de 2-10 favorable al Reial Madrid que veia l'anella amb molta facilitat, tot i això, el Hiopos Lleida ha aconseguit que els blancs no trenquessin el partit i la diferència no ha superat en cap moment els deu punts. Zoriks, en els seus millors minuts amb la samarreta bordeus, ha anotat i liderat l'atac local. El quart ha finalitzat amb un clar 19-28 tot i la millora dels lleidatans.
Al segon quart han arribat els primers tirs lliures pels locals després de 12 dels madrilenys al primer. El Hiopos Lleida ha millorat en defensa gràcies al lideratge de Walden, quan ha estat molt ovacionat pel Barris Nord, i l'aparició en atac de jugadors com Shurna, Agada o Goloman, que ha sumat bons minuts tot i emparellar-se amb Tavares. Els de Gerard Encuentra han arribat al descans amb un ajustat 43-46 al marcador.
Després del pas per vestuaris, l'equip lleidatà ha continuat amb la mateixa energia i de la mà de Mikel Sanz, amb tres cistelles consecutives, ha situat un 55-50 a l'electrònic. El Madrid ha sobreviscut al gran moment dels lleidatans gràcies als tirs lliures, a part aquestes faltes han carregat ràpidament a la plantilla local i Encuentra es veia obligat a fer rotacions de jugadors importants. El partit ha entrat en un intercanvi de cistelles fins al 67-66 amb el qual s'ha acabat el quart.
Dins l'últim quart, un parcial de 0-9 ha condemnat les aspiracions del Hiopos Lleida que tot i així no ha donat el seu braç a torçer, però entre Hezonja i un encertat Procida han tancat el partit. Finalment, després d'una gran imatge dels de Gerard Encuentra davant del líder, el partit ha acabat amb un 81-88 al marcador.