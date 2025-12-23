SEGRE
L’Espanyol allarga la ratxa abans del derbi

Agències

L’RCD Espanyol va remuntar l’Athletic Club a San Mamés (1-2), amb dos grans gols de Carlos Romero i del lleidatà Pere Milla que van neutralitzar un primer gol d’Alex Berenguer, i es va ficar de ple en la baralla per classificar-se per a la Lliga de Campions en l’últim partit del 2025. Amb aquest triomf, el cinquè consecutiu a la Lliga, l’equip de Manolo González apuntala la cinquena plaça a la taula i s’atansa a dos i quatre punts del quart i cinquè classificats, el Vila-real i l’Atlètic de Madrid, respectivament, abans d’afrontar el derbi contra el Barça del proper 3 de gener.

La derrota, per contra, suposa una seriosa clatellada per a l’Athletic, que es queda encallada a la vuitena plaça, però amb un partit més jugat que els seus perseguidors.

