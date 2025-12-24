FUTBOL
El Mollerussa pesca en la Lliga universitària dels EUA
L’equip del Pla d’Urgell fitxa el central targarí David Grifell, que arriba del Lenoir-Rhyne Bears. Té experiència a Tercera RFEF
El Mollerussa va anunciar ahir el seu primer fitxatge hivernal, el del central de Tàrrega David Grifell, que reforçarà el darrere de l’equip dirigit per Manel Cazorla en la segona meitat de la temporada, procedent del Lenoir-Rhyne Bears de Carolina del Nord, de la NCAA Division II, la Lliga universitària dels Estats Units.
Després d’anunciar el seu fitxatge, el club del Pla d’Urgell va destacar que Grifell “es caracteritza per la seua capacitat de lideratge, solidesa defensiva i bona sortida de pilota,” a més d’una àmplia experiència a Tercera RFEF abans de posar rumb als Estats Units el 2023, quan va obtenir una beca per compaginar la seua carrera esportiva amb els estudis d’un Màster.
Grifell va acabar l’etapa formativa al Reus, on va recalar procedent de les categories inferiors del Lleida Esportiu. Després d’acabar la seua formació, el central de Tàrrega va militar en diferents clubs de Tercera divisió (Igualada, Pobla de Mafumet i Calahorra B), abans de fer el salt a Segona RFEF amb el Náxara de La Rioja, on va tenir un breu pas en la segona meitat de la temporada 2021-22, amb set partits jugats.
Posteriorment es va enrolar al Binèfar per a la temporada 2022-23 i va ser una peça important de l’Escala la posterior campanya, els dos a Tercera RFEF, abans de començar l’aventura nord-americana.