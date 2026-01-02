FUTBOL
El Barça projecta uns ingressos de 360 milions
Espera obtenir per al primer partit del 2026 la llicència 1C per tenir 62.000 espectadors. La 26-27 podria assolir els 105.000
El Barça mira al futur amb l’Spotify Camp Nou com a pilar central de la seua recuperació econòmica. Manel del Río, CEO del club des de fa uns tres mesos, va posar xifres i terminis en una entrevista a TV3. Va explicar que el club espera obtenir una tercera llicència que permetria obrir la grada de Gol Nord i la zona d’animació, un pas clau per assolir un aforament de 62.000 espectadors, que podria ser una realitat davant de l’Oviedo en el primer partit a casa del 2026 si l’ajuntament hi dona el vistiplau.
La previsió del club és que la remodelació completa, inclosa la coberta, estigui finalitzada a finals del 2027. Tanmateix, l’impacte econòmic començaria abans.
Segons va avançar el CEO blaugrana, ja la pròxima temporada l’estadi podria assolir les 105.000 localitats, encara sense sostre, però amb la tercera grada i les zones vip plenament operatives. Aquest escenari és el que dispara les aspiracions econòmiques del Barça, que projecta uns ingressos anuals al voltant de 360 milions d’euros, una xifra que permetria començar a reduir un deute que s’acosta actualment als 1.400 milions, el més elevat del futbol europeu. D’altra banda, el club ha rescindit el contracte de patrocini subscrit fins al 2028 amb Zero-Knowledge Proof (ZKP), una empresa relacionada amb la tecnologia blockchain, per incompliment de contracte.