FUTBOL
Exposició i recollida de joguets del Gardeny
La UE Gardeny, que d’aquí a dos anys complirà el seu 50 aniversari, va inaugurar ahir l’exposició UE Gardeny: Memòria col·lectiva d’esport i de barri, consistent en una recopilació d’imatges i fotos, acompanyades de text, que repassen la història d’aquest emblemàtic club de futbol del barri de la Mariola, que actualment presideix Emilia Cuenca. Entre els assistents a l’acte va destacar la figura del seu exjugador més insigne, Miguel Rubio, que va brillar a la UE Lleida després dels seus inicis en el modest club. També hi va estar present Luis Serrano, fundador de l’embrió que donaria lloc a la UE Gardeny i persona important en la història de l’entitat.
A més, el club va organitzar tota una sèrie d’activitats com el tradicional partit benèfic, una classe de boxa i una recollida de joguets, tant de nous com d’usats, per a nens de famílies vulnerables.