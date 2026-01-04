MOTOR
Isidre i Jordi Esteve acaben la pròleg en el Top 30
El pilot d’Oliana va finalitzar el 29 en cotxes i el de Lleida, el 19 en camions
El Dakar 2026 va arrancar ahir amb una pròleg de 22 quilòmetres, amb sortida i arribada a Yanbu (Aràbia Saudita), que els participants lleidatans van saldar sense complicacions. Isidre Esteve, que afronta la vint-i-unena edició, va acabar al lloc 29 en cotxes amb un temps d’11 minuts i 58 segons, a 1:10 minuts del primer líder de la prova, el suec Mattias Ekstrom. Per la seua part, Jordi Esteve, en camions, va finalitzar a la divuitena plaça, a tres minuts i 24 segons del vencedor, el neerlandès Mitchel van den Brink.
Al marge de la competició convencional també es disputa el Dakar Classic, en què està enrolat un lleidatà, Josep Solé. El pilot de Lleida, de 61 anys i amb una llarga trajectòria en proves de raids per Espanya i Protugal, afronta la seua primera aventura al Dakar al volant d’un Mitsubishi Montero Proto, una rèplica dels oficials de RalliArt que va adquirir el 2015 i que aquest any ja podia participar en la categoria Classic, on no es prima la velocitat sinó la regularitat. “No guanya el que és més ràpid, sinó el que és més regular, el que aconsegueix anar a la velocitat que et marca l’organització, ja que penalitza tant si vas més ràpid com si ho fas per sota del que et diuen”, explica el lleidatà, que ahir va completar la pròleg en la segona posició de la seua categoria H3. “L’objectiu no és el podi, sinó acabar. Aconseguir la medalla de finisher ja seria un gran èxit”, assegura.
D’altra banda, el barceloní Edgar Canet (Red Bull), el rookie de l’any passat, es va convertir en el primer líder de motos, mentre que Carlos Sainz (Ford) va començar amb un vuitè lloc en cotxes.