El Mollerussa comença l’any amb derrota (2-0)
L’equip de Manel Cazorla ha fet un bon partit davant la Fundació Esportiva Grama encara que sense premi final
L’equip de Manel Cazorla ha fet un bon partit davant la Fundació Esportiva Grama encara que sense premi final. Tot i que s’ha vist superat en diversos trams del partit, els del Pla han fet un partit seriós posant entre l’espasa i la paret en algunes ocasions als locals. Amb tot, dos gols d’Orellana (36’ i 72’) han donat els tres punts als del Barcelonès.
El Mollerussa ha visitat amb derrota per 2 a 0 el Municipal de la Grama. Els de Cazorla han disputat la jornada 16 amb dos debutants: Grifell i Pepo Campanera. El partit ha tingut un inici frenètic amb moltes arribades perilloses en què els porters Guiu i el propi Pepo han hagut d’actuar per salvar als seus equips. A poc a poc, però, la Grama ha anat fent-se amb la possessió del partit, buscant generar perill per bandes i pressionant alt la sortida de pilota dels del Pla d’Urgell. La Grama s’ha pogut avançar en diverses ocasions, però s’han topat amb un gran Pepo, qui ha fet un gran debut. Per part del Molle, han tingut dues jugades perilloses després de robar la pilota a l’equip local a tres quarts de camp.
Tot i això, la insistència dels locals ha tingut premi després d’un xut a la frontal de Joel Toledo, que ha aturat el porter dels mollerussencs, però estava atent al rebot Orellana que no ha perdonat dins l’àrea petita. El col·legiat Cobos Pujol ha xiulat el final de la primera meitat després d’afegir un minut, en un primer temps que el Molle ha marxat camí a vestidors amb un resultat desfavorable.
El segon temps ha iniciat amb la dinàmica del primer: amb una Grama pressionant alt, impedint sortir de darrere amb facilitat als de Cazorla. El Molle, però, ha sabut sortir d’aquesta pressió i ha començat jugant millor que a la primera meitat. Els del Pla han treballat de valent per intentar revertir la situació tot i que sense trobar ocasions clares com sí que ha tingut als primers quaranta-cinc minuts. Al transcurs del temps, ambdós equips han igualat forces fins que en una pèrdua de pilota de Grifell al mig del camp, l’ha aprofitat de primeres Orellana, que ha vist a Pepo avançat i ha posat el segon al marcador amb un golàs des de l’equador del terreny de joc.
Als minuts finals hi ha hagut diverses aturades de joc per faltes per part dels dos quadres. El Mollerussa, tot i el resultat, no ho ha deixat d’intentar. Un cop jugats els cinc minuts afegits per Cobos Pujol, ha finalitzat el partit amb derrota pels del Pla, encara que ha disputat un bon partit.
El proper partit tindrà lloc diumenge vinent, a les 12 del migdia al Municipal de Mollerussa davant l’Europa B, un rival directe en la zona baixa. El Molle no ha començat l’any de la millor manera, ja que amb la derrota es col·loca com a cuer, però ha disputat un partit seriós davant un dels millors equips de la categoria.