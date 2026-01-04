HOQUEI
El Pons Lleida vol iniciar l’any vencent després de 5 derrotes
Rep el Reus amb la necessitat de tallar la mala dinàmica a l’OK Lliga
El Pons Lleida rep avui el Reus Deportiu (12.15), cinquè classificat, amb la voluntat d’arrancar bé el nou any, recuperar sensacions i canviar la dinàmica recent a l’OK Lliga després d’encadenar cinc derrotes. Un dels principals al·licients del partit, amb el qual s’acaba la primera volta, és la possible tornada del capità Sergi Duch, absent de la competició des del passat 19 d’octubre. El jugador format al club es va lesionar en la cinquena jornada davant de l’Alcoi i, encara que ja va entrar a l’última convocatòria de l’any a la pista del Liceo, no va arribar a disputar minuts. Segons va explicar el tècnic Edu Amat, l’alta intensitat del matx i la proximitat de l’aturada nadalenca van aconsellar no assumir riscos innecessaris.
Amat va confirmar que Duch està totalment recuperat de la lesió, malgrat que va advertir que encara li falta ritme de competició. “Físicament està al cent per cent, però hem d’anar amb compte. Ha de tornar a poc a poc a la dinàmica de grup”, va assenyalar l’entrenador.
El tècnic del conjunt llistat va valorar de forma positiva la pausa nadalenca, que ha permès a l’equip desconnectar i recuperar energies. “Els jugadors han arribat bé, tant físicament com mentalment. La desconnexió ens ha anat bé per afrontar aquest tram”, va afirmar Amat, conscient de l’exigència del rival d’avui. “El Reus és un gran equip, però nosaltres hem demostrat que som capaços de guanyar qualsevol”, va assegurar Amat, encara que va insistir que la clau passa pel rendiment propi. “Hem de corregir errors i ser capaços de competir els cinquanta minuts en totes les facetes del joc.”