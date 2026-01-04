FUTBOL
A la recerca d’una victòria fonamental
L’Atlètic Lleida rep el Reus. Necessita guanyar després de cinc partits
L’Atlètic Lleida afronta avui (19.00) el primer compromís del 2026 amb què tancarà també la primera volta davant el Reus FC Reddis, quart classificat, en un partit corresponent a la jornada 17 del grup 3 de Segona RFEF. Els de Cappont arriben al duel en penúltima posició amb 13 punts, a cinc del play-out i sis de la salvació, i amb l’objectiu de retrobar-se amb una victòria que se’ls escapa des del 15 de novembre, quan van vèncer per 3-2 l’Andratx.
Els lleidatans venen d’encaixar tres derrotes i dos empats en els últims cinc encontres abans d’una aturada que, segons el seu tècnic, Gabri García, “ens ha anat bé per desconnectar tant físicament com mentalment”.
Així mateix, va servir per recuperar el lesionat Asier Ortiz i sumar a la causa els recentment incorporats Carlos Cobo, que ja va estar present davant del SD Eivissa, i Marc Vargas, que no podrà debutar per la falta de tramitació del Certificat de Transferència Internacional. No obstant, continuaran sent baixes Juan Agüero ja a la recta final de la seua recuperació, Marcel Samsó, Roger Alcalà i Carlos Mas, baixes de llarga durada.
Per la seua banda, el Reus arriba al Camp d’Esports a la part alta de la taula i després d’encadenar una ratxa de cinc partits sense perdre en Lliga. Els de Marc Carrasco van certificar dos triomfs i tres empats que els van permetre col·locar-se quarts, dos punts per sobre de Barça Atlètic i Sant Andreu, que marquen la zona de play-off amb 25 punts.
Sobre els del Baix Camp, Gabri va remarcar que “el Reus és un dels equips que més m’agraden de la categoria. És un equip molt ben treballat, equilibrat, que sap tenir la pilota, però també competir en bloc baix i transitar molt bé. Estic convençut que estarà lluitant pel play-off fins al final”.
Així mateix, per al duel al Camp d’Esports, el Reus no podrà comptar amb Ramon Folch, que va veure la seua cinquena groga en la victòria davant del Torrent (4-2). En canvi, sí que disposarà de Kenneth Soler, que es va incorporar procedent del Múrcia durant l’aturada nadalenca.