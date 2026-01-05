MOTOR
Isidre i Jordi Esteve salven una exigent primera etapa
El d’Oliana segueix el 29 a la general i el de Lleida és segon en camions T52
El pilot d’Oliana Isidre Esteve es manté en el lloc 29 de la classificació general i en la categoria Ultimate de cotxes després de la primera etapa ahir del Ral·li Dakar 2026, un inici de competició especialment exigent que també va deixar bones sensacions per a un altre lleidatà en carrera, Jordi Esteve, que va acabar la jornada a la divuitena plaça i ocupa la segona a la seua categoria.
Isidre Esteve i el seu copilot, Txema Villalobos, es van veure afectats molt aviat per aquestes dures condicions i en el quilòmetre 6 del tram cronometrat van tenir una punxada que va condicionar l’inici de l’especial. A partir de llavors, el pilot d’Oliana va incrementar progressivament el ritme i va protagonitzar una clara remuntada en la segona meitat del recorregut. Al volant del Toyota DKR GR Hilux, Esteve va finalitzar l’etapa en la vint-i-novena posició absoluta i de la categoria Ultimate, lloc que també ocupa a la classificació general. “A l’inici hem tingut una punxada perquè anàvem més ràpid del que tocava en un tram de pedres. Una vegada solucionat, hem anat guanyant confiança i ritme, i la segona part de l’especial ha anat molt bé”, va explicar Esteve.
En la categoria de camions, Jordi Esteve va completar una primera etapa molt sòlida malgrat l’extrema duresa del traçat. “Ha anat molt bé, estem molt contents. Ha estat una etapa molt trencadora, amb molts vehicles malmesos al llarg del recorregut”, va assenyalar després de travessar la meta. El seu equip va aconseguir mantenir un ritme constant i evitar problemes greus, encara que també va haver d’afrontar una punxada. Jordi competeix a la categoria T52, corresponent a camions de sèrie, mentre que la T51 està reservada a prototips.
En la resta de la jornada, el català Edgar Canet (Red Bull) es va imposar en motos –305 quilòmetres d’especial amb sortida i arribada a Yanbu (Aràbia Saudita)– per la penalització per excés de velocitat del botsuanès Ross Branch (Hero). En cotxes, la victòria va ser per al belga Guillaume de Mevius (X-Raid Team), amb un temps de 3h07:49, davant del qatarià Nasser al-Attiyah (Dacia). Carlos Sainz i Nani Roma van finalitzar sisè i vuitè, respectivament.