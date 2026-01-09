FUTBOL
El Madrid guanya l’Atlètic patint i se cita amb el Barça a la gran final
Domini blanc-i-vermell i més pegada blanca
El Reial Madrid es va plantar ahir a la final de la Supercopa d’Espanya, la cinquena consecutiva per als blancs, després de vèncer per 1-2 l’Atlètic de Madrid, un derbi que es van emportar els madridistes per la mínima gràcies als gols de Fede Valverde i Rodrygo Goes, abans del gol d’Alex Sorloth per als blanc-i-vermells, en un duel en què l’equip merengue va acabar demanant l’hora.
Hi haurà clàssic a la final de Jidda (Aràbia Saudita). Els de Xabi Alonso es van emportar el derbi de la semifinal en un partit gens vistós, en el qual es va valer d’una canonada de Valverde al minut 2 i la pegada a l’espai d’un Rodrygo que ha renascut. Amb la pilota, els blancs van estar molt espessos, i sense ella, molt especulatius.
L’Atlètic, que va atropellar el seu veí en l’últim derbi, hi va posar més energia durant més temps per acabar tancant els blancs, més fatigats. Sorloth va fer creure en la recta final retallant distàncies. El cansament va començar a fer efecte en ambdós conjunts, amb possessions més llargues per al Reial Madrid, necessàries per respirar, i un Atlètic amagat i amb una mica més d’energia esperant la seua opció d’empatar. I les va tenir, primer amb un intent de xilena de Griezmann que es va treure de sobre Courtois, i després amb un gran xut llunyà de Llorente que tampoc no va trobar porteria.