FUTBOL
El Barça passa a quarts al vèncer un Racing lluitador
Amb gols de Ferran i Lamine i una parada providencial de Joan Garcia
El Barça va patir més del que s’esperava, però va complir i va segellar el pas als quarts de final de la Copa del Rei a l’imposar-se per 0-2 a un Racing de Santander competitiu, intens i fidel a les virtuts que el mantenen com a líder de Segona divisió. Els gols de Ferran Torres i de Lamine Yamal, aquest últim en l’última acció del partit, van evitar una pròrroga que va estar a punt de materialitzar-se si no fos per una intervenció decisiva de Joan Garcia en el minut 94 davant de Manex Lozano. L’avís de l’eliminació del Reial Madrid a Albacete va ser present i el Barça va haver de suar per continuar defensant la seua condició de vigent campió.
L’equip de Hansi Flick, rebut amb passadís com a recent campió de la Supercopa, aviat va comprovar que el context exigia màxima atenció. Malgrat les rotacions pensant en el duel de lliga davant del Las Palmas, el Racing va obligar el tècnic alemany a recórrer als seus millors recursos per evitar l’ensurt. La primera part va ser equilibrada i de ritme alt, amb marcatges intensos i escasses ocasions. El 0-0 al descans va reflectir el que s’havia vist sobre la gespa. Ezkieta només va intervenir just abans de l’intermedi a tret de Marcus Rashford, poc participatiu però autor de la millor assistència del primer tram, que Dani Olmo no va aconseguir convertir.
Després del descans, el Barça va fer un pas endavant. Flick va corregir l’escassa producció del doble pivot i va trobar en Fermín López el revulsiu necessari. Amb més ritme i espais, van arribar les ocasions: Lamine va exigir Ezkieta i Rashford va fregar el gol. En el minut 66, una lectura perfecta de Fermín va habilitar Ferran Torres, que va firmar el 0-1 i va deixar el camp immediatament després per donar entrada a Robert Lewandowski. Amb Pedri, Raphinha i el davanter polonès, el Barça va guanyar claredat i amenaça.
Lluny de rendir-se, el Racing va reafirmar la seua ambició. Suleiman va tenir l’empat, anul·lat com uns altres dos gols locals per fora de joc. El Barça va intentar adormir el partit, però va estar a punt de l’empat en un mà a mà que Joan Garcia va resoldre de forma magistral. A l’acció posterior, ja amb el Racing encara lamentant l’ocasió, una contra en superioritat va sentenciar el duel amb el 0-2 de Lamine Yamal. Un altre equip de Segona va tornar a exigir el campió, però el Barça en va sortir indemne i va aprendre la lliçó per no seguir el camí del Reial Madrid.
“No esperàvem un Racing tan rocós”
El davanter del Barça Ferran Torres, autor del 0-1, va admetre que “no” s’esperaven a un Racing de Santander “tan rocós”. “La veritat que no ens esperàvem que fos tan rocós. Havíem vist que ells al final se la jugaven i tal, ens ha sorprès una mica que es tanquessin tant”, va destacar. “Al final, el partit ja estava més trencat, era una mica de tu a tu i encara rai que tenim el Joan”, es va sincerar davant de les càmeres de Movistar Plus+.
L’Albacete, únic Segona a quarts
Amb el campió Barça i sense el subcampió Reial Madrid. Així serà el bombo dels quarts de final de la Copa del Rei 2025-26, el sorteig del qual tindrà lloc dilluns (13.00/Esport3 i Teledeporte) a Las Rozas amb la presència a més d’Atlètic de Madrid, Athletic, Betis, Reial Societat, València, Alabès i Albacete. El conjunt manxec, botxí del Madrid d’Álvaro Arbeloa (3-2) en vuitens de final, serà l’únic representant de la Segona divisió.
El València s’imposa 0-2 al Burgos
El València es va classificar ahir per als quarts de final de la Copa del Rei al guanyar per 0-2 en la visita al Burgos, amb gols de Rubo Iranzo i de Sadiq Umar que van neutralitzar l’ímpetu de les grades malgrat la intensa pluja caiguda a El Plantío. De fet, el València va mitigar aquest ambient al 10 perquè Rubo va rematar de cap un córner i va creuar la rematada per allotjar el 0-1 a la porteria al costat d’un pal. A l’inici de la segona meitat va arribar el 0-2.