BÀSQUET
“Hi han cregut fins al final”
Gerard Encuentra. Va assegurar que va ser una victòria “molt soferta” però que “gràcies a la gent hem estat capaços de capgirar el marcador”
Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos Lleida, va voler començar “donant l’enhorabona als jugadors i a l’equip per una victòria molt important”, destacant des de l’inici que el context no era senzill: “Hem arribat amb les forces justes, amb molts jugadors tocats”, va assenyalar. El tècnic va recordar que el San Pablo Burgos “estava en un bon moment” i que això es va notar especialment en la primera part “anant sempre un punt al darrere d’ells. Dominaven el ritme i ens ha costat molt llegir el tipus de defensa que ens estaven fent”, va comentar.
El canvi va arribar després del descans. “En la segona part hem començat amb una defensa zonal i crec que ha donat un altre aire al partit. Ells s’han paralitzat una mica”, va dir. El duel es va decidir en un tram final de màxima tensió, amb el pavelló jugant un paper clau. “Ha estat un partit d’errors, de traves, de patir, patir i patir, i gràcies a l’empenta de la gent en els instants finals hem estat capaços de capgirar el marcador”.
Sobre la seua expulsió, va ser contundent: “Jo crec que ens estaven xiulant faltetes. Al mínim contacte a nosaltres ens xiulaven i ells s’han passat el partit ficant mans. Jo veia un cinc a un en faltes al marcador i m’he enfadat i ja està”, va sentenciar. El tècnic va tancar la roda de premsa posant en relleu l’esforç col·lectiu i el moment de l’equip: “Les cames ja no responen, però el cor sí que volia. Tots han fet aquest esforç extra”. I va donar context al triomf: “Portem vuit victòries en la primera volta. Està molt bé per al club que som. No estem superconsolidats en la categoria”, va asseverar.
Recollida de roba amb finalitats solidàries
Molts dels aficionats que ahir van assistir al partit entre l’Hiopos Lleida i el Recoletas Salud San Pablo Burgos van participar en la iniciativa solidària impulsada des del club amb l’objectiu de recollir roba, calçat i complements esportius, ja siguin samarretes, pantalons, xandalls, vambes o motxilles, entre d’altres. Al partit va assistir l’eslovè Luka Rupnik, exjugador del club en l’etapa de LEB.
Minut de silenci pels accidents de tren
abans que la pilota es posés ahir en joc al Barris Nord es va fer un minut de silenci per les víctimes dels accidents ferroviaris a Adamuz (Còrdova) i Gelida.
El Granada s’enfonsa i triomf del Girona
El Granada va encaixar ahir davant del Bilbao a casa la setzena derrota de la temporada (només ha guanyat un partit), la qual cosa l’enfonsa en l’última posició, mentre que el Girona es va imposar a Saragossa i el Reial Madrid va apallissar el Breogán.