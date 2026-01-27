BÀSQUET
L’Hiopos iguala la millor primera volta del Lleida
Firma el mateix balanç de 8 victòries i 9 derrotes que la temporada 2001-02
L’Hiopos ha tancat la primera volta de la Lliga Endesa 2025-2026 amb un balanç de vuit victòries i nou derrotes, números que superen els de la temporada passada –llavors tenia dos triomfs menys– i igualen els que va firmar el primer equip lleidatà que va debutar a l’ACB, el desaparegut Caprabo Lleida, la campanya 2001-2002.
Els de Gerard Encuentra han completat una primera volta amb alts i baixos. Va arrancar sent una de les revelacions de la competició guanyant quatre dels sis primers partits, amb victòries sonades davant del Barça al Palau Blaugrana i contra el Baskonia al Barris Nord; després va patir un clot i va encadenar sis derrotes que van sembrar de dubtes l’equip, que finalment ha sabut reposar-se i tancar la primera volta guanyant quatre dels últims cinc encontres, tres dels quals fora de casa, on ha aconseguit la meitat dels seus vuit triomfs. Ara està cinc victòries per sobre del descens, quan fa un any tan sols en tenia dos d’avantatge.
El Caprabo Lleida també va aconseguir el mateix balanç en la seua estrena a l’ACB, una temporada que va ser històrica, ja que va aconseguir un total de 19 victòries (15 derrotes) que li van donar bitllet per al play-off, convertint-se en el primer debutant que ho aconseguia en la història de la Lliga.
El balanç en les temporades següents al final de la primera volta va ser de 7/10 (02-03), 5/12 (03-04) i 3/14 (04-05), una campanya aquesta última en què va acabar descendint com a cuer.
Joventut-València i el Barça, davant de Baskonia o Múrcia
Ahir es va sortejar la Copa del Rei, que es disputarà del 19 al 22 de febrer a València, i ha aparellat Joventut amb l’amfitrió i el Madrid amb l’Unicaja, mentre que Barça i Tenerife s’enfrontaran a Múrcia o Baskonia, depenent de qui sigui cap de sèrie.
James Batemon, MVP de la jornada per segon cop
James Batemon va ser el líder de l’Hiopos en la seua victòria davant del Burgos, una actuació que li ha comportat la designació d’MVP de la dissetena jornada al trencar dos rècords històrics del club, el d’anotació (28 punts) i el de valoració (33). És la segona ocasió en què es corona com a Jugador de la Jornada, després d’aconseguir la nominació en la dotzena davant del Girona (32 de valoració).D’altra banda, el MoraBanc Andorra va anunciar ahir la destitució de Joan Plaza com a tècnic, i poques hores després feia oficial el nom del que serà el seu substitut, el croat Zan Tabak.