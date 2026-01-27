SUCCESSOS
Diverses dones frustren un assalt violent en un súper de Tàrrega
Empleades i clientes retenen el lladre
D’heroica es podria qualificar l’actuació que van tenir el dijous de la setmana passada les treballadores i clientes d’un supermercat de Tàrrega que van frustrar un assalt violent a l’establiment, com va avançar ahir SEGRE en l’edició digital. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per arrestar el sospitós, que ja hauria estat identificat i que compta amb nombrosos antecedents per fets similars, segons ha pogut saber aquest diari.
Els fets van ocórrer a les 13.43 hores del passat dijous en un supermercat de l’avinguda Catalunya de la capital de l’Urgell. Un individu va intentar robar els diners d’una de les caixes enregistradores en el moment en què una treballadora tornava el canvi a un clienta.
Les empleades i diverses compradores, algunes d’elles migrants, es van abalançar sobre l’individu, evitant que pogués fugir amb el botí. Van aconseguir recuperar els bitllets que el lladre volia emportar-se. Aquest se’n va anar caminant del local.
Les treballadores i clientes es van jugar la seua integritat. En el moment de l’assalt fins i tot hi havia un menor a prop de la caixa. L’intent de robatori va ser gravat per les càmeres de seguretat de l’establiment, les imatges de les quals s’han fet virals en grups de WhatsApp. S’hi pot veure com un home, que es tapa el cap amb la caputxa d’un abric negre, ronda per les dos caixes fins que agafa els diners d’una i intenta fugir sense èxit al ser retingut per diverses dones.
Els Mossos d’Esquadra estan investigant els fets. El presumpte autor hauria estat ja identificat i es tracta d’un home de 43 anys de nacionalitat espanyola amb nombrosos antecedents policials i penals.
Val a recordar que el passat 5 de gener hi va haver un robatori en un domicili de Tàrrega mentre se celebrava la cavalcada.