Famílies denuncien pressió per retirar el bolquer a infants de 3 anys per poder començar l’escola
Associacions i famílies demanen al Departament d’Educació un criteri clar davant escoles
que demanen iniciar I3 sense bolquer tot i que no existeix cap normativa que ho exigeixi
Diverses famílies de Catalunya han començat a denunciar una pràctica que s’està repetint en diferents centres educatius: la comunicació a les famílies que els infants han d’iniciar l’etapa d’I3 sense bolquer o que aquest s’ha de retirar durant les primeres setmanes de curs.
Segons expliquen algunes famílies, aquesta informació s’ha transmès en jornades de portes obertes o en converses amb equips educatius, generant preocupació i pressió per avançar un procés maduratiu que no depèn només de l’edat.
El control d’esfínters és un procés de desenvolupament que pot produir-se entre els 2 i els 4 anys i varia considerablement entre infants. Diverses guies pediàtriques internacionals assenyalen que forçar aquest procés pot generar dificultats o estrès.
Tot i això, moltes famílies expliquen que han rebut missatges com ara que els infants “no poden començar l’escola amb bolquer” o que “no és possible canviar-los a l’aula”.
Aquest argument ha generat debat entre famílies, que assenyalen una contradicció freqüent: molts centres demanen portar diverses mudes de roba per possibles accidents, però alhora argumenten que no poden gestionar el canvi d’un bolquer.
Segons la normativa educativa vigent, no existeix cap disposició legal que estableixi el control d’esfínters com a requisit per iniciar l’educació infantil.
El Decret 21/2023 d’ordenació de l’educació infantil a Catalunya estableix que aquesta etapa educativa ha de respectar els ritmes evolutius dels infants i garantir el seu benestar.
Davant aquesta situació, l’associació de criança conscient Llavors de Vincle ha iniciat una recollida de testimonis per conèixer l’abast real del problema i demanar criteris clars a l’administració educativa.
L’objectiu és visibilitzar la realitat que viuen moltes famílies i obrir un debat pedagògic sobre el respecte al desenvolupament maduratiu dels infants.
Les famílies que hagin viscut situacions similars poden compartir la seva experiència escrivint a: hola@llavorsdevincle.org