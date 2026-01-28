El Força Lleida rondarà els 6 milions de pressupost
Gairebé 5,4 corresponen a l’equip ACB i la resta al femení, l’U22 i la base
El Força Lleida tancarà la temporada en curs 2025-2026 amb un pressupost global proper als sis milions d’euros, tot un rècord en la història de l’entitat. La gran aposta d’aquesta campanya per potenciar la plantilla de l’equip ACB, incrementant la partida de jugadors en mig milió d’euros, ha fet, juntament amb la creació de l’equip U22 que participa a la Lliga U, que les despeses s’hagin disparat fins a aquesta xifra rècord que, segons va reconèixer ahir el president, Albert Aliaga, “està pràcticament coberta”, assegurant que “és tot un èxit, no només del club sinó de tots els que donen el seu suport”.
Dels sis milions pressupostats, gairebé 5,4 corresponen a l’Hiopos Lleida, que la passada campanya va tancar en 4,8 milions. La resta, al voltant de mig milió d’euros, pertany a l’equip femení, l’U22 i la base, que continua creixent cada any. Quant als ingressos per quadrar el pressupost, les partides més importants corresponen a la de patrocinadors privats i a la d’abonats (aquesta campanya s’ha assolit la xifra rècord de 4.500), venda d’entrades i marxandatge, amb uns guanys d’uns dos milions d’euros per cada una. Aquesta temporada la xifra d’empreses s’ha incrementat substancialment i ja voreja les 150 firmes.
Subvencions i drets televisius
A tot això cal sumar les subvencions que reben de les institucions, principalment la Paeria, amb 300.000 euros anuals, i la Diputació, amb mig milió, i també el que ingressa cada temporada el club de l’ACB pels drets televisius, que va en funció, entre altres aspectes, de la classificació al final de la temporada, però que pot rondar el milió d’euros.
Projecte ‘En bones mans’
Un any més, el Força Lleida impulsa el projecte En bones mans, una sèrie de sessions formatives que giren entorn dels jugadors de la base. La primera sessió d’aquest any es va centrar en l’alimentació saludable de la mà de l’empresa lleidatana i patrocinadora del club i de l’equip U22, Amara. Un total de 170 esportistes de la base van rebre formació sobre nutrició per potenciar el rendiment esportiu