ESQUÍ
Dos esquiadors d’altura
Els lleidatans Aina Garreta i Pau Baqué disputaran amb Espanya les dos primeres copes del món de joves a Alemanya i Noruega. També han estat convocats per al Mundial de França
Lleida tindrà aquesta temporada dos representants en tres de les cites internacionals més rellevants de l’esquí de muntanya per a joves promeses. Seran Aina Garreta, que aquest mes compleix 20 anys i és natural de la Pobla de Segur, i Pau Baqué, de 18 anys de Bellver de Cerdanya, que avui debuten a Alemanya en la primera de les dos Copes del Món que disputaran de forma consecutiva, a més d’estar ja convocats per als Campionats del Món del març a França.
Garreta, que pertany al Club d’Esquí La Pobla de Segur (CEPS), està concentrada des de l’any passat a Font Romeu, camp base de les seleccions U20 i absoluta. Compleix la seua quarta temporada als equips base de la Federació Espanyola i en la present el seu repte és clar: aconseguir el primer podi internacional. “No he aconseguit mai una medalla a nivell internacional, el màxim que he fet ha estat un quart lloc en una Copa del Món, per això l’objectiu per a aquest any és lluitar per un podi. És molt complicat, però no impossible, malgrat que m’ho he de treballar”, reconeix la pallaresa, que afegeix: “És un objectiu ambiciós, perquè no ho he fet mai, però no és impossible. Tinc top 5 en totes les disciplines, però cap podi de moment”.
Pau Baqué, per la seua part, afronta la temporada internacional després del bon debut de l’any passat, en què va aconseguir un vuitè lloc en una Copa del Món i un desè lloc en l’esprint i el vint-i-unè a la vertical del Mundial U18. Ara l’esquiador del Club Cerdanya Pirineus confia a fer un pas més. “En aquesta primera Copa del Món l’objectiu és buscar sensacions, per anar a la segona a buscar resultats i lluitar potser per una medalla en alguna de les tres disciplines, igual que al Mundial”, va assegurar el de Bellver de Cerdanya.
Saccardi surt de Baqueira Beret com a líder de la Copa d’Europa
L’italià Tommaso Saccardi es va imposar ahir en el segon eslàlom d’aquesta doble cita de la Copa d’Europa disputada a l’Stadium Fernández Ochoa de Baqueira Beret i és el nou líder del circuit. Va ser el colofó a aquesta competició, que ha acollit l’estació aranesa per segon any consecutiu i en la qual el barceloní Quim Salarich, que representarà Espanya en els Jocs de Milà-Cortina que arranquen aquesta setmana, va firmar un top 15 i el basc Juan del Campo va acabar vintè.Saccardi es va poder adaptar a les condicions que demanava aquest traçat aconseguint un excel·lent primer lloc amb un temps total acumulat de 1:58.13, traient una gran diferència a la resta de participants. Va ser tal la diferència, que va relegar el francès Hugo Desgrippes, vencedor el dia anterior, a la segona posició a +1.26, mentre que en tercera posició va acabar el també gal Antoine Azzolin, a +1.44. També van competir el lleidatà Marc Ubeira, del CAEI, i el barceloní Tomás Barata, del CEVA aranès, que no van completar la primera mànega.