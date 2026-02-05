ESCACS
Lleó Jové i Roger López, campions provincials
Sidamon va tancar el Provincial d’escacs amb 35 jugadors. En la categoria sub-12, el campió va ser Lleó Jové (Flanc de Dama), seguit de Jordi Turuguet (Mollerussa) i Joel Serrano (Flanc de Dama). La millor jugadora va ser Rut Parramon (Vallfogona). En sub-10 hi va haver empat entre dos jugadors del Flanc de Dama, sent campió Roger López pel seu millor desempat respecte a Jan Llovera. Tercer va ser Valeri Giribet (Mollerussa) i la millor jugadora, Queralt Dalmau (Mollerussa).