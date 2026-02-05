BÀSQUET
Oriol Paulí demana fer un pas endavant al Barris Nord
Per afrontar dos derbis claus per la permanència contra Manresa i Girona
Els dos pròxims derbis al Barris Nord, contra el Manresa aquest diumenge i una setmana després davant del Girona, es presenten com una oportunitat d’or per a l’Hiopos Lleida. Dos partits contra rivals directes que poden deixar la permanència pràcticament sentenciada. Amb aquest escenari en ment, Oriol Paulí va fer una crida ahir per recuperar la fortalesa a casa conscient de la transcendència que tenen aquests partits. “Són partits molt importants, bonics, dos derbis, i segur que el Barris Nord estarà ple. Guanyar-los ens deixaria en una posició molt bona”, va assegurar.
Paulí no va ocultar el desgast físic acumulat en les últimes setmanes, però va subratllar la capacitat del grup per competir. “Els últims partits els hem competit i la majoria els hem guanyat, però sabem que ho podem fer encara millor. Hem d’intentar no cometre els errors del passat. Ha arribat el moment de fer un pas endavant i estar molt sòlids per millorar com a equip, i això ens portarà a fer una segona volta com la primera”, va assenyalar. L’aler va incidir en la necessitat d’aprendre dels errors i de fer un pas endavant com a equip. Per a això, considera clau recuperar la solidesa i el nivell de joc que va permetre firmar una primera volta notable. “Quan ens centrem en nosaltres i fem el nostre joc som un rival molt complicat, sobretot a casa”, va afirmar. Amb vuit victòries ja al caseller, Oriol Paulí va demanar gaudir de l’ambient del Barris Nord sense afegir una pressió extra, però sense caure en la relaxació. “La relaxació arribarà el mes de maig, quan hàgim acabat la Lliga. Ara que el Barris es posi les seues millors gales i a donar el millor de nosaltres, gaudint, però sense posar-nos més pressió de la que ja tenim. Cal sortir, disfrutar, fer passos endavant i millorar com a equip, aquest és l’objectiu”, va sentenciar. John Shurna també va parlar de la importància del duel d’aquest diumenge. “És un partit difícil i una oportunitat per fer un pas endavant”, va dir el nord-americà, que va restar importància al desgast físic. “Tots els equips passem per aquestes situacions”, va apuntar.