MOTOCICLISME
Test discret de Márquez
Marc, el més ràpid el primer dia, es va dedicar a provar configuracions de la Ducati i va acabar quinzè. El seu germà Àlex va caure i després va ser dotzè
Els tests oficials de MotoGP a Sepang avancen entre contrastos i estratègies, i ja deixen lectures rellevants per als pilots de Lleida, Marc i Àlex Márquez, protagonistes directes d’una segona jornada marcada per la calor extrema matinal i la pluja vespertina, que va condicionar de forma decisiva la feina a la pista. El millor temps del dia va ser per a Joan Mir (Honda), que va firmar un notable 1:56.874, el millor registre històric d’HRC a Sepang. És la primera vegada des del 2022 que una Honda lidera una jornada de tests oficials. En canvi, no va sortir cap Yamaha a causa d’una fallada de caràcter desconegut al nou propulsor V4 que els va obligar a parar per la seguretat dels pilots.
Després de dominar el primer dia amb un 1:57.018, Marc Márquez va optar ahir per un enfocament molt més conservador. L’actual campió del món i amb nou títols en el seu historial va centrar el seu programa a provar diferents configuracions de la Ducati GP26, amb sis tandes curtes i un total de 30 voltes, sense buscar el crono. Aquesta estratègia el va situar quinzè a la taula, amb un millor registre d’1:58.386, a 1,3 segons del seu temps de dimarts. L’aparició de la pluja en la segona sessió va frustrar qualsevol intent de millora i va donar per acabada la seua jornada abans del que estava previst.
Àlex Márquez, per la seua part, va viure un dia més accidentat però igualment productiu. El pilot lleidatà va patir una caiguda sense conseqüències físiques al revolt 5 durant la sessió matinal, tot i que l’incident va danyar la seua Ducati i va limitar les seues opcions de millorar temps. Tot i així, va tancar el dia en la dotzena posició i va ser el més ràpid de la segona sessió, ja amb la pista molla, en la qual amb prou feines van rodar onze pilots. Una dada que reforça la seua capacitat d’adaptació en condicions adverses. Només uns quants, com el principiant Diogo Moreira, el pilot brasiler establert a Alcarràs, amb l’Honda LCR es van animar a fer unes voltes amb pneumàtics d’aigua. La resta es va quedar al box mirant les pantalles i resant perquè avui el temps doni una treva.